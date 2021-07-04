Роберто Д'Аверса стал наставником генуэзцев, сообщает официальный сайт клуба.

Легенда Интера возглавил молодежную команду "нерадзурри"

Экс-тренер Пармы заключил с "блучеркьяти" 2-летний контракт. На посту 45-летний специалист заменил ветерана тренерского цеха Клаудио Раньери. Под его руководством Сампдория заняла 9-е место в Серии А в сезоне 2020/21.

Д'Аверса в январе-мае возглавлял Парму, но не смог спасти "крестоносцев" от вылета. Ранее он работал с пармезанцами в течение 3,5 лет. Также уроженец немецкого Штутгарта в 2014-2016 гг. тренировал Виртус Ланчано.

Створив власний футбольний світ і відкрив зірок для збірної Італії – Земан прагне вчетверте переписати історію Фоджі