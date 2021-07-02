Легенда Інтера очолив молодіжну команду "нерадзуррі"
2 липня 17:50 - Читать на русском
Колишній оборонець міланців Крістіан Ківу отримав у клубі нову посаду.
Екс-захисник Інтера Крістіан Ківу очолив команду U-19, повідомляє офіційний сайт "чорно-синіх".
Динамо узгодило проведення товариського матчу з Інтером, – джерело
40-річний румунський фахівець минулого сезону працював з гравцями вікової категорії U-18.
Нагадаємо, Ківу виступав за Інтер з 2007 по 2014 роки і встиг завоювати з "нерадзуррі" 8 трофеїв (3 чемпіонства Серії А, 2 Кубки Італії, Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів і виграв клубний чемпіонат).
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