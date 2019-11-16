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"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену Львов

16:42 228 Читати українською
"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену Львов
Андреас Ольсен забил Украине 3 гола / фото: Роман Породко
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

"Футбол 24" рассказывает про Андреаса Ольсена – атакующего полузащитника, который тремя забитыми мячами нокаутировал молодежную сборную Украины и практически лишил нашу команду шансов квалифицироваться на Евро-2021.

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

5-я минута матча Украина – Дания в рамках отбора на Евро-2021 среди команд U-21. Валерий Бондарь отдал неудачную передачу, которую перехватил Якоб Бруун Ларсен. Вингер Боруссии Д запустил Андреаса Ольсена в штрафную, а 19-летний вингер сделал посмешище из чемпиона мира U-20 и элегантным ударом в дальнюю девятку открыл счет в поединке, поломав все планы Руслана Ротаня.

Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3 – видео голов и обзор матча

На 25-й минуте Ольсен забил второй гол в матче. После розыгрыша углового защитники сборной Украины, казалось, выбили мяч, но тот оказался у 7-го номера Дании, а тот ударом в касание сделал счет 0:2. Во втором тайме Андреас отправил третий мяч в сетку ворот Олега Билыка – шатнув Стецькова, датчанин эффектным ударом от штанги оформил хет-трик. После этого Украина U-21 смогла вернуться в игру, но голов Русина и Цитаишвили не хватило команде Руслана Ротаня даже для ничьей. Слишком много было потеряно раньше – Ольсен фактически самостоятельно решил судьбу поединка на Арене Львов и практически похоронил шансы украинской молодежки квалифицироваться на чемпионат Европы. По крайней мере, с первого места группы.

19-летний Андреас Сков Ольсен является одной из главных звезд молодежной сборной Дании и едва ли не главной надеждой местного футбола. Он выступает на обоих флангах атаки, но оптимальной для него является позиция правого вингера. Некий датский Андрей Ярмоленко или Виктор Цыганков – левая нога у него действительно фантастическая, в чем уже убедилась молодежная команда Украины с чемпионами мира в составе. Ольсен и играет в схожем стиле с вингерами сборной Украины – любимым его трюком является смещение с фланга в центр и удар по воротам соперников. Сам датчанин своим кумиром называет знаменитого Арьена Роббена, который этим летом завершил профессиональную карьеру.

Впрочем, и правая нога у него не только для ходьбы – несколько своих мячей Ольсен забил и нерабочей ногой. Несмотря на серьезные габариты (его рост 187 см), имеет приличную скорость, чем регулярно и пользуется – в частности, в моменте с первым голом в ворота Украины на Арене Львов. О технике говорить не приходится – она ​​у Андреаса на очень высоком уровне.

Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана Ротаня

Ольсен любит бить по воротам – почти 3 удара за матч в сезоне 2018/19 (из них в створ около половины). При этом его выстрелы являются достаточно опасными, ведь индекс xG (ожидаемых голов) составил 0,4, что является очень хорошим показателем. Пытался обыгрывать соперников более 5 раз за игру (успешность – приличные 68%), а вот единоборства – слабое место обидчика Украины (выиграл лишь чуть больше трети). Зачастую теряет мяч – около 10 случаев в течение поединка. Довольно типичный случай для молодого техничного футболиста, который иногда слишком заигрывается, злоупотребляя индивидуальными действиями.

Ольсен начал заниматься футболом в родном Хиллереде – пригороде Копенгагена. В 12-летнем возрасте попал в систему Норшелланна, где стал настоящей звездой по меркам Дании. 27 голов и и 7 ассистов в 51-м поединке за первую команду – невероятный показатель Ольсена за 2 сезона. Безусловно, следует учитывать не слишком высокий уровень первенства Дании, однако это не помешало тому же Копенгагену дважды сыграть вничью с Динамо в Лиге Европы 2019/20.

Есть в активе датской звездочки и еврокубковый опыт, несмотря на юный возраст. В сезоне 2018/19 Норшелланн участвовал в Лиге Европы, но не сумел преодолеть квалификацию. Голы Ольсена в ворота Клифтонвиля, АИКа и Партизана не помогли датской команде пройти в групповой турнир, однако, безусловно, выступления вингера привлекли внимание скаутов еще тогда.

Статистика Ольсена в сезоне 2018/19

За талантливым датчанином наблюдали скауты нескольких клубов (в частности, Тоттенхэма и Рейнджерс), но борьбу за Ольсена несколько неожиданно выиграла Болонья, которая летом 2019 года выложила Норшелланну за перспективного вингера 6 млн евро. К слову, по данным Transfermarkt, нынешняя стоимость Андреаса составляет 8 млн евро – это второй показатель в молодежной сборной Дании и третий в составе Болоньи. Напомним, Ольсену лишь 19 лет – 29 декабря он будет праздновать юбилей.

В составе "россоблу" датчанин пока не является основным исполнителем – тренерский штаб постепенно подводит Ольсена к основной обойме, не бросая его в мясорубку под названием Серия А. В активе вингера 8 матчей в чемпионате 2019/20 (из них 2 – в старте), среди них – выходы на замену против Лацио и Ювентуса. За 187 сыгранных минут Андреас результативными действиями пока не отличился, записав в свой пассив лишь 2 желтые карточки. Болонья пока не слишком впечатляет – 15 место в чемпионате после 12-ти туров. Возможно, именно Ольсен в перспективе поведет команду к турнирным вершинам?

Еще в 17-летнем возрасте Андреаса начали вызывать в молодежную сборную Дании, а летом этого года он играл на Евро-2019. Дания заняла 2 место в группе с Германией, Австрией и Сербией, но не смогла выйти в полуфинал турнира. В активе Ольсена гол в ворота австрийцев.

Сейчас он является лидером команды U-21 – в его активе уже 5 голов в отборе на Евро-2021. Именно удачная игра Ольсена помогает скандинавам уверенно лидировать в группе с 12-ю очками после 4-х матчей. В то время, как Украина с чемпионами мира близка к провалу в квалификации (а 3 очка в 4-х поединках другим словом назвать трудно), Дания под руководством испанца Альберта Капелласа Хермса имеет реальные шансы квалифицироваться на континентальный форум.

Безусловно, Евро-2021, которое пройдет на полях Венгрии и Словакии, может стать настоящим звездным часом для Андреаса Ольсена. Однако эту фамилию стоит запомнить уже сейчас – существует большая вероятность, что через несколько лет взойдет еще одна звезда европейского футбола.

Украина U-21 в тяжелом матче проиграла Дании U-21: очередное фиаско Ротаня, провал центрбеков, Цитаишвили рвется в основу

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