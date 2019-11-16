"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену Львов

"Футбол 24" рассказывает про Андреаса Ольсена – атакующего полузащитника, который тремя забитыми мячами нокаутировал молодежную сборную Украины и практически лишил нашу команду шансов квалифицироваться на Евро-2021.

5-я минута матча Украина – Дания в рамках отбора на Евро-2021 среди команд U-21. Валерий Бондарь отдал неудачную передачу, которую перехватил Якоб Бруун Ларсен. Вингер Боруссии Д запустил Андреаса Ольсена в штрафную, а 19-летний вингер сделал посмешище из чемпиона мира U-20 и элегантным ударом в дальнюю девятку открыл счет в поединке, поломав все планы Руслана Ротаня.

Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3 – видео голов и обзор матча

На 25-й минуте Ольсен забил второй гол в матче. После розыгрыша углового защитники сборной Украины, казалось, выбили мяч, но тот оказался у 7-го номера Дании, а тот ударом в касание сделал счет 0:2. Во втором тайме Андреас отправил третий мяч в сетку ворот Олега Билыка – шатнув Стецькова, датчанин эффектным ударом от штанги оформил хет-трик. После этого Украина U-21 смогла вернуться в игру, но голов Русина и Цитаишвили не хватило команде Руслана Ротаня даже для ничьей. Слишком много было потеряно раньше – Ольсен фактически самостоятельно решил судьбу поединка на Арене Львов и практически похоронил шансы украинской молодежки квалифицироваться на чемпионат Европы. По крайней мере, с первого места группы.

19-летний Андреас Сков Ольсен является одной из главных звезд молодежной сборной Дании и едва ли не главной надеждой местного футбола. Он выступает на обоих флангах атаки, но оптимальной для него является позиция правого вингера. Некий датский Андрей Ярмоленко или Виктор Цыганков – левая нога у него действительно фантастическая, в чем уже убедилась молодежная команда Украины с чемпионами мира в составе. Ольсен и играет в схожем стиле с вингерами сборной Украины – любимым его трюком является смещение с фланга в центр и удар по воротам соперников. Сам датчанин своим кумиром называет знаменитого Арьена Роббена, который этим летом завершил профессиональную карьеру.

Впрочем, и правая нога у него не только для ходьбы – несколько своих мячей Ольсен забил и нерабочей ногой. Несмотря на серьезные габариты (его рост 187 см), имеет приличную скорость, чем регулярно и пользуется – в частности, в моменте с первым голом в ворота Украины на Арене Львов. О технике говорить не приходится – она ​​у Андреаса на очень высоком уровне.

Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана Ротаня

Ольсен любит бить по воротам – почти 3 удара за матч в сезоне 2018/19 (из них в створ около половины). При этом его выстрелы являются достаточно опасными, ведь индекс xG (ожидаемых голов) составил 0,4, что является очень хорошим показателем. Пытался обыгрывать соперников более 5 раз за игру (успешность – приличные 68%), а вот единоборства – слабое место обидчика Украины (выиграл лишь чуть больше трети). Зачастую теряет мяч – около 10 случаев в течение поединка. Довольно типичный случай для молодого техничного футболиста, который иногда слишком заигрывается, злоупотребляя индивидуальными действиями.

Ольсен начал заниматься футболом в родном Хиллереде – пригороде Копенгагена. В 12-летнем возрасте попал в систему Норшелланна, где стал настоящей звездой по меркам Дании. 27 голов и и 7 ассистов в 51-м поединке за первую команду – невероятный показатель Ольсена за 2 сезона. Безусловно, следует учитывать не слишком высокий уровень первенства Дании, однако это не помешало тому же Копенгагену дважды сыграть вничью с Динамо в Лиге Европы 2019/20.

Есть в активе датской звездочки и еврокубковый опыт, несмотря на юный возраст. В сезоне 2018/19 Норшелланн участвовал в Лиге Европы, но не сумел преодолеть квалификацию. Голы Ольсена в ворота Клифтонвиля, АИКа и Партизана не помогли датской команде пройти в групповой турнир, однако, безусловно, выступления вингера привлекли внимание скаутов еще тогда.

Статистика Ольсена в сезоне 2018/19

За талантливым датчанином наблюдали скауты нескольких клубов (в частности, Тоттенхэма и Рейнджерс), но борьбу за Ольсена несколько неожиданно выиграла Болонья, которая летом 2019 года выложила Норшелланну за перспективного вингера 6 млн евро. К слову, по данным Transfermarkt, нынешняя стоимость Андреаса составляет 8 млн евро – это второй показатель в молодежной сборной Дании и третий в составе Болоньи. Напомним, Ольсену лишь 19 лет – 29 декабря он будет праздновать юбилей.

В составе "россоблу" датчанин пока не является основным исполнителем – тренерский штаб постепенно подводит Ольсена к основной обойме, не бросая его в мясорубку под названием Серия А. В активе вингера 8 матчей в чемпионате 2019/20 (из них 2 – в старте), среди них – выходы на замену против Лацио и Ювентуса. За 187 сыгранных минут Андреас результативными действиями пока не отличился, записав в свой пассив лишь 2 желтые карточки. Болонья пока не слишком впечатляет – 15 место в чемпионате после 12-ти туров. Возможно, именно Ольсен в перспективе поведет команду к турнирным вершинам?

Еще в 17-летнем возрасте Андреаса начали вызывать в молодежную сборную Дании, а летом этого года он играл на Евро-2019. Дания заняла 2 место в группе с Германией, Австрией и Сербией, но не смогла выйти в полуфинал турнира. В активе Ольсена гол в ворота австрийцев.

Сейчас он является лидером команды U-21 – в его активе уже 5 голов в отборе на Евро-2021. Именно удачная игра Ольсена помогает скандинавам уверенно лидировать в группе с 12-ю очками после 4-х матчей. В то время, как Украина с чемпионами мира близка к провалу в квалификации (а 3 очка в 4-х поединках другим словом назвать трудно), Дания под руководством испанца Альберта Капелласа Хермса имеет реальные шансы квалифицироваться на континентальный форум.

Безусловно, Евро-2021, которое пройдет на полях Венгрии и Словакии, может стать настоящим звездным часом для Андреаса Ольсена. Однако эту фамилию стоит запомнить уже сейчас – существует большая вероятность, что через несколько лет взойдет еще одна звезда европейского футбола.

Украина U-21 в тяжелом матче проиграла Дании U-21: очередное фиаско Ротаня, провал центрбеков, Цитаишвили рвется в основу