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Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Україна U-21 – Данія U-21– відео голів та огляд матчу

Молодіжна збірна України поступилася своїм одноліткам з Данії в матчі 4 туру кваліфікації на Євро-2021 U-21. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на сайті "Футбол 24".

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

Початок гри видався для підопічних Руслана Ротаня вкрай важким – на 5-й хвилині Бондар викотив передачу точно в ноги Бруну-Якобу Ларсену, який тут же віддав пас на Ольсена – 0:1. Паніка в редутах "синьо-жовтих" продовжилась і данці подвоїли свою перевагу. На 25-й хвилині Ларсен виграв підбирання після подачі з кутового, а потім виконав скидку під удар Ольсену – Андреас же потужним пострілом у дотик метрів з 25-ти відправив м'яч під ліву стійку.

Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21 – "жовто-сині" ледь не відігралися після трьох пропущених голів

Ольсен вирішив не зупинятися і вже після перерви оформив хет-трик. Втім, розгромний рахунок протримався недовго – Назарій Русин відквитав один м'яч. Через дев'ять хвилин арбітр призначив пенальті у ворота гостей і вилучив їхнього гравця. Ціташвілі добив м'яч після невдалого удару Шапаренка з "точки", однак на більше українці не спромоглися – 2:3.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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