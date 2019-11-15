Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Молодіжна збірна України поступилася своїм одноліткам з Данії в матчі 4 туру кваліфікації на Євро-2021 U-21. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на сайті "Футбол 24".

Початок гри видався для підопічних Руслана Ротаня вкрай важким – на 5-й хвилині Бондар викотив передачу точно в ноги Бруну-Якобу Ларсену, який тут же віддав пас на Ольсена – 0:1. Паніка в редутах "синьо-жовтих" продовжилась і данці подвоїли свою перевагу. На 25-й хвилині Ларсен виграв підбирання після подачі з кутового, а потім виконав скидку під удар Ольсену – Андреас же потужним пострілом у дотик метрів з 25-ти відправив м'яч під ліву стійку.

Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21 – "жовто-сині" ледь не відігралися після трьох пропущених голів

Ольсен вирішив не зупинятися і вже після перерви оформив хет-трик. Втім, розгромний рахунок протримався недовго – Назарій Русин відквитав один м'яч. Через дев'ять хвилин арбітр призначив пенальті у ворота гостей і вилучив їхнього гравця. Ціташвілі добив м'яч після невдалого удару Шапаренка з "точки", однак на більше українці не спромоглися – 2:3.