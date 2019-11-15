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Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня

21:01 609 Читать на русском
Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня
Руслан Ротань / Фото УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував поразку від Данії (2:3) в матчі відбору молодіжного Євро-2021.

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

"Все сталося не так, як ми хотіли. Наробили індивідуальних помилок на кілька матчів наперед. Важко після 0:2 повернутися у гру, але хочу подякувати хлопцям за їхній характер. Ми могли навіть перемогти, оскільки я вважаю, що арбітр мав призначити другий пенальті. Грою я незадоволений, але результат міг бути кращим. Дякую вболівальникам та Львову за теплий прийом та атмосферу. Це дуже приємно для молодих футболістів. Вибачте, що не змогли потішити результатом, але думаю, що з часом ми будемо все кращими та кращими.

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Гра в 3 захисники наприкінці матчу? Данія зробила заміни і почала грати в 5 чи навіть 6 захисників. Ми намагалися доставляти м’яч через фланги у штрафний майданчик. Не вийшло, але в останні хвилини ми мали декілька моментів. Ніхто не робить трагедії з поразки. Ми сконцентровані на власній грі. Впевнений, що команда на правильному шляху і наступного року буде сильнішою.

Цітаішвілі? Згоден, що він заслуговує більше ігрового часу, але в нас велика конкуренція. Є Богдан Лєднєв, який грає в УПЛ і це є перевагою для нього. Тим більше, йому сьогодні було важко, тому що, по суті, ми почали матч з 0:2. Всій команді у першому таймі було важко. Що змінилося після перерви? Попросили хлопців заспокоїтися та перестати робити ці дитячі помилки. Ми просимо грати швидше, а не розвертатися з м’ячем. В першому таймі це не вийшло – було забагато обіграшів у центрі поля та чимало помилок при передачах. Ольсен? Думаю, ви знаєте, скільки він коштує. Це індивідуально сильний гравець. Впевнений, що наші зірочки теж виростуть у сильних футболістів. Для цього ми тут і працюємо", – сказав Ротань.

Україна U-21 програла Данії з рахунком 2:3 та посідає 4 місце у 8-й групі після 4-х зіграних матчів. В активі команди Ротаня лише 3 очки, тоді як Данія лідирує, набравши максимальні 12 пунктів. Наступний матч українці проведуть 19 листопада – у товариському поєдинку "молодіжка" на виїзді зіграє з Азербайджаном. А от наступний офіційний матч Україна U-21 зіграє 27 березня 2020 року проти Мальти.

Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21 – "жовто-сині" ледь не відігралися після трьох пропущених голів

Джерело: Футбол 24
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Збірна України U-21 Головне Руслан Ротань Руслан Ротань Відбір Євро-2021 (U-21) Україна U-21 - Данія U-21
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