Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував поразку від Данії (2:3) в матчі відбору молодіжного Євро-2021.

"Все сталося не так, як ми хотіли. Наробили індивідуальних помилок на кілька матчів наперед. Важко після 0:2 повернутися у гру, але хочу подякувати хлопцям за їхній характер. Ми могли навіть перемогти, оскільки я вважаю, що арбітр мав призначити другий пенальті. Грою я незадоволений, але результат міг бути кращим. Дякую вболівальникам та Львову за теплий прийом та атмосферу. Це дуже приємно для молодих футболістів. Вибачте, що не змогли потішити результатом, але думаю, що з часом ми будемо все кращими та кращими.

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Гра в 3 захисники наприкінці матчу? Данія зробила заміни і почала грати в 5 чи навіть 6 захисників. Ми намагалися доставляти м’яч через фланги у штрафний майданчик. Не вийшло, але в останні хвилини ми мали декілька моментів. Ніхто не робить трагедії з поразки. Ми сконцентровані на власній грі. Впевнений, що команда на правильному шляху і наступного року буде сильнішою.

Цітаішвілі? Згоден, що він заслуговує більше ігрового часу, але в нас велика конкуренція. Є Богдан Лєднєв, який грає в УПЛ і це є перевагою для нього. Тим більше, йому сьогодні було важко, тому що, по суті, ми почали матч з 0:2. Всій команді у першому таймі було важко. Що змінилося після перерви? Попросили хлопців заспокоїтися та перестати робити ці дитячі помилки. Ми просимо грати швидше, а не розвертатися з м’ячем. В першому таймі це не вийшло – було забагато обіграшів у центрі поля та чимало помилок при передачах. Ольсен? Думаю, ви знаєте, скільки він коштує. Це індивідуально сильний гравець. Впевнений, що наші зірочки теж виростуть у сильних футболістів. Для цього ми тут і працюємо", – сказав Ротань.

Україна U-21 програла Данії з рахунком 2:3 та посідає 4 місце у 8-й групі після 4-х зіграних матчів. В активі команди Ротаня лише 3 очки, тоді як Данія лідирує, набравши максимальні 12 пунктів. Наступний матч українці проведуть 19 листопада – у товариському поєдинку "молодіжка" на виїзді зіграє з Азербайджаном. А от наступний офіційний матч Україна U-21 зіграє 27 березня 2020 року проти Мальти.

Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21 – "жовто-сині" ледь не відігралися після трьох пропущених голів