Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21 – "жовто-сині" ледь не відігралися після трьох пропущених голів

Збірна України U-21 у матчі відбору до Євро-2021 зазнала прикрою поразки від однолітків з Данії (2:3).

У збірної України одразу все пішло не так, як хотілось би. Підопічні Руслана Ротаня намагалися одразу захопити ініціативу, однак на перших хвилинах вони допускали шалену кількість браку. М'яч зовсім не тримався у наших футболістів, за що Данія покарала вже на 5-й хвилині зустрічі. Все сталося дуже просто: Бондар викотив передачу точно в ноги Бруну-Якобу Ларсену, який тут же віддав пас на Ольсена – Андреас же прорвався правим флангом на край штрафного, після чого з гострого кута пробив у дальню дев'ятку. 0:1.

В наступні 10 хвилин на полі нічого не відбувалося. Це грало на руку данцям, які обжилися на полі й продовжили карати Україну за страшний брак при передачах через ключові зони. Зокрема, на 15-й Попов обрізався у центрі, після чого Ларсен прорвався до лінії штрафного, хитнув Бондаря та пробив у дальній кут низом – Білик парирував! Всього через хвилину новий момент Данії організував Алібеков, якого обікрали у центральному колі; після цього пішла передача на лівий фланг Дамсгору, який хитнув захисника на краю штрафного та вистрілив під ближню стійку – слабенько, без проблем для Білика!

Брун-Якоб міг забивати і на 21-й, і на 22-й хвилинах. Особливо йому допомагав відзначитись Бондар, який або помилявся при передачах, або давав себе обігрувати навіть у штрафному. Зрештою, хавбек дортмундської Борусії організував другий гол для своєї збірної: на 25-й хвилині Ларсен виграв підбирання після подачі з кутового, а потім виконав скидку під удар Ольсену – Андреас же потужним пострілом у дотик метрів з 25-ти відправив м'яч під ліву стійку. 0:2.

На цьому наші страждання не припинилися. Вже за дві хвилини після голу з класної позиції з підйому стріляв Лаурсен (неточно), а ще через дві Стецьков викотив шикарну передачу назад на хід Бруну-Якобу. Той обігрався з Дамсгором, замкнувши його простріл на лінію воротарського – поруч зі стійкою! На 33-й же Ольсен повторив свій гольовий прорив на правий край штрафного з ударом з гострого кута, але цього разу Білик парирував.

Лише в останні 10 хвилин наші футболісти ожили, накривши суперника високим пресингом та швидко відбираючи м'яч – втім, так же швидко українці його і втрачали. Перший удар по воротах Данії стався ще на 31-й, але тоді Корнієнко пробив занадто високо; на 36-й же йому вдався шикарний постріл метрів з 25-ти під саму поперечину – Крістенсен парирував. Після цього спробував загладити свою провину Бондар, замкнувши подачу з кутового ударом головою, але і тут Крістенсен зіграв надійно. Крім того, на 40-й хвилині Русин впав у штрафному в боротьбі з Бехом, але арбітр не дав пенальті. Зрештою, до перерви збірна України так і не забила.

Другий тайм підопічні Руслана Ротаня розпочали набагато гостріше. Вже на 50-й хвилині відзначитись голом міг Шапаренко, однак його удар зі штрафного метрів з 25-ти парирував Крістенсен. На 52-й шикарну можливість відзначитись втратили Русин та Вантух: Назарій прорвався через центральну зону й вистрілив з-за меж штрафного, влучивши у ліву стійку, а Роман тут же зіграв на добиванні – втім, м'яч полетів у небо. Після цього Данія вирівняла хід гри, а на 59-й взагалі забила третій гол: Ольсен отримав передачу на правий край штрафного, хитнув Стецькова й потужно пробив у дальній кут – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота.

Здавалося, що це кінець, але збірна України не здалася. Вже на 62-й хвилині Бондар замикав подачу з кутового, але його удар головою заблокував перед порожнім кутом Поульсен. На 63-й же господарі відіграли один м'яч: Вантух шикарно обігрався зі Стецьковим на лівому фланзі та прострілив на лінію воротарського, а Русин замикав вже у порожні ворота – 1:3! Після цього Ротань додав до атаки Топалова з Ціташвілі, однак і данці почали проводити заміни. Як наслідок, рівень гостроти у другій половині 60-х хвилин впав, але ініціатива залишалася під контролем українців.

На мить здалося, що то був лише гол престижу, але Україна не збавляла обертів. Данія відверто сушила гру, за що поплатилася на 72-й хвилині, коли спрацювала заміна Ротаня. Під час однієї з атак Ціташвілі впав перед чужими воротами, арбітр показав червону картку центрбеку гостей та вказав на "позначку" – щоправда, повтор показав, що Гео "намалював"фол. Він же став і рятівником епізоду, адже удар Шапаренка з пенальті парирував Крістенсен – Цітаішвілі ж зіграв на добиванні. 2:3!

Одразу після цього Україна побігла в атаку й ледь не заробила другий пенальті: Русин увірвався на правий край штрафного, хитнув захисника та викотив передачу під удар Цітаішвілі з кількох метрів, однак той знову впав – цього разу арбітр промовчав, хоча Гео, схоже, збивали по-справжньому! На 78-й же подачу з кутового замкнув Бондар, однак вийшло неточно. Данія огризнулася невдалим штрафним ударом, після чого всім складом сіла на власну половину поля.

Україна тиснула всі 13 останніх хвилин, але данці трималися міцно. Нічого цікавішого за дальній удар Вантуха по центру наші футболісти так і не створили, хоча на поле вийшли ще й і Булеца з Супрягою. Вже у компенсований час збірну міг врятувати дальній постріл Корнієнка, який зрикошетив від захисника, однак і його Крістенсен спіймав. Зрештою, фінальний свисток зафіксував поразку підопічних Руслана Ротаня.