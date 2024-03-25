Минулого вівторка, 19-го березня, у суді Барселони відбулося слухання, на якому вирішувалося, чи може Дані Алвес бути звільнений із в'язниці. Після того, як обидві сторони представили свої аргументи, суд надав колишньому футболісту свободу за умови внесення застави в один мільйон євро. Сьогодні цю заставу було внесено.

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Дінора Сантана, колишня дружина Дані Алвеса, дізнавшись про рішення суду, гнівно відреагувала на цю новину. "Бувають моменти, коли тобі доведеться ділити стіл з Юдою. Я хочу, щоб він залишив мене і наших дітей у спокої. Уявити, що твій батько може бути ґвалтівником, непросто, тому що швидше він вийде з в'язниці, то краще житимуть мої діти. Але ви маєте знати: у WhatsApp його юристи створили групу, в якій передавали мені інструкції, що я мала говорити, а чого не повинна була", – написала вона в Instagram.

Дівчина Алвеса Джоана Санс відреагувала на вихід Дані з в'язниці своєрідно – вона відновила свій видалений Instagram.

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