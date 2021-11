Найтитулованіший футболіст планети вийшов на поле в тапочках, як і у 2008-му, коли Дані Алвес підписував свій перший контракт з Барсою. Презентацію культового для "блаугранас" гравця відвідали 10378 фанів – це на тисячу більше, ніж у Хаві минулого тижня.

Епатажний бразилець розповідав, що повернення на Камп Ноу – це найбільший виклик у його кар'єрі. Він підтвердив перемовини з Хаві, а також заявив, що збирається поїхати на катарський ЧС.

"Що у мені змінилося за 6 років? Я став трохи красивішим. Барса – це не клуб Алвеса чи Лапорти, він належить кожному з нас", – звернувся бразилець до уболівальників, які гучно скандували його ім'я.

Дані зізнався, що обрав 8-й номер через Стоїчкова та Іньєсту, адже "легенд потрібно вшановувати за життя".

Нагадаємо, що Алвес не зможе грати за Барсу до відкриття зимового трансферного вікна, однак він вже провів кілька тренувань під керівництвом Хаві.

