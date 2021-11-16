"Приємно опинитись тут після тривалої паузи. Повернутись сюди – велика честь і задоволення. Я прийшов, щоб навчатись у вас, у вашому новому світі. Але, повернувшись у минуле, я хочу передати вам одне: знайте, що означає цей клуб і ця футболка.

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Я був за кордоном, але Барселона – найкраще місце для великих справ, для життя. Поки ви тут, цінуйте це, адже за межами клубу немає нічого кращого. Мені приємно бути поруч з вами. Вперед. Треба робити грандіозні справи, адже цей клуб створений для цього", – цитує Алвеса Sport.es. Коли промова завершилась, одноклубники аплодували бразильцю.

: ❝Aquí es el mejor sitio para conseguir cosas grandes. No hay un lugar mejor❞ - @DaniAlvesD2 ? pic.twitter.com/jD7L1b8PeS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2021

Нагадаємо, Дані підписав контракт із "блаугранас" до кінця сезону, але зіграти зможе лише з січня. Раніше Алвес, який є найтитулованішим футболістом світу, вже виступав за Барселону – з 2008 по 2016 роки.

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