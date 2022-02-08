Дані Алвес відповів на залицяння фаната до його дружини – курйозне відео
Захисник Барселони не обділений почуттям гумору, що вкотре продемонстрував після матчу проти Атлетіко.
У поєдинку з "матрацниками" 38-річний Алвес відзначився асистом, голом і отримав червону картку. Після гри гравець та його дружина Джоана Санс виїжджали з Камп Ноу, а один з фанатів зробив селфі біля авто, в якому перебувало подружжя.
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"Ти крутий, але твоя дівчина дуже гарна", – раптом заявив уболівальник. Пара не змогла стримати сміху, а Дані Алвес жартома пригрозив прихильнику характерним жестом.
"Не жадай дружини ближнього твого", – написав бразилець у Twitter, прикріпивши відео.
До слова, іспанська модель є другою дружиною Дані Алвеса. Вони одружилися у 2017-му – обраниця ветерана молодша від нього на 10 років.
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