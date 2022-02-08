Захисник Барселони не обділений почуттям гумору, що вкотре продемонстрував після матчу проти Атлетіко.

У поєдинку з "матрацниками" 38-річний Алвес відзначився асистом, голом і отримав червону картку. Після гри гравець та його дружина Джоана Санс виїжджали з Камп Ноу, а один з фанатів зробив селфі біля авто, в якому перебувало подружжя.

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"Ти крутий, але твоя дівчина дуже гарна", – раптом заявив уболівальник. Пара не змогла стримати сміху, а Дані Алвес жартома пригрозив прихильнику характерним жестом.

"Не жадай дружини ближнього твого", – написав бразилець у Twitter, прикріпивши відео.

До слова, іспанська модель є другою дружиною Дані Алвеса. Вони одружилися у 2017-му – обраниця ветерана молодша від нього на 10 років.

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¡No hagas enojar a @DaniAlvesD2!



Un aficionado le hizo un halago a su pareja



? Su reacción lo dice TODO pic.twitter.com/d6Uf7A8TeN — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 7, 2022