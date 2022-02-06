Барселона феєрично здолала Атлетіко Мадрид в 23-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

Центральний матч туру іспанської Прімери виправдав усі сподівання. Шість голів, розкутий футбол, вилучення, шедеври, дебюти Обамеянга й Траоре – все це було у зустрічі.

Барселона перестріляла Атлетіко в розкішному матчі – шедевр Альби і голи захисників підняли каталонців у зону ЛЧ

Впевнена перемога дозволила Барселоні обійти Атлетіко у турнірній таблиці, каталонці набрали 38 пунктів і тепер четверті. "Матрацники", які мають в своєму активі на 2 залікові бали менше, опустились на п'яту сходинку.