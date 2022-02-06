Барселона – Атлетіко – 4:2 – відео голів і огляд матчу
19:51 - Читать на русском
Барселона феєрично здолала Атлетіко Мадрид в 23-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.
10’ Жорді Альба
21’ Гаві
43’ Рональд Араухо
49’ Дані Алвес
69’ Дані Алвес
Луїс Суарес 58’
10’ Жорді Альба
21’ Гаві
43’ Рональд Араухо
49’ Дані Алвес
58’ Луїс Суарес
69’ Дані Алвес
Центральний матч туру іспанської Прімери виправдав усі сподівання. Шість голів, розкутий футбол, вилучення, шедеври, дебюти Обамеянга й Траоре – все це було у зустрічі.
Барселона перестріляла Атлетіко в розкішному матчі – шедевр Альби і голи захисників підняли каталонців у зону ЛЧ
Впевнена перемога дозволила Барселоні обійти Атлетіко у турнірній таблиці, каталонці набрали 38 пунктів і тепер четверті. "Матрацники", які мають в своєму активі на 2 залікові бали менше, опустились на п'яту сходинку.
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