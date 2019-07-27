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Дані Алвес намагається знайти новий клуб незвичним способом – захисник не втрачає почуття гумору

18:42 341 Читать на русском
Дані Алвес намагається знайти новий клуб незвичним способом – захисник не втрачає почуття гумору
Дані Алвес / Соцмережі

Бразильський захисник Дані Алвес все ще не знайшов собі новий клуб.

Захисник збірної Бразилії Дані Алвес не втрачає почуття гумору попри те, що все ще не знайшов собі команду, де продовжить кар'єру.

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Екс-гравець ПСЖ запостив у себе на сторінці в Instagram жартівливий допис із закликом взяти його на роботу: "Шукаю роботу. Куди мені надіслати своє резюме? Хто-небудь, дайте знати, якщо у вас буде час на його прочитання", – написав Дані Алвес.

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Нагадаємо, Дані Алвес наразі перебуває буз клубу після того, як покинув ПСЖ. Нещодавно захисник переміг разом зі збірною Бразилії на Копа Амеріка та отримав нагороду найкращого футболіста турніру.

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