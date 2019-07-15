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"Знайшов нову роботу: трохи ризиковано, але весело", – Дані Алвес розважається під час відпустки

12:34 326 Читать на русском
"Знайшов нову роботу: трохи ризиковано, але весело", – Дані Алвес розважається під час відпустки
Дані Алвес / Соцмережі

Бразильський захисник Дані Алвес не втрачає почуття гумору.

Бразилець разом зі своєю дівчиною відвідав зоопарк та зробив декілька кумедних фотографій. Алвес сидів поруч із мавпою, штовхав слона та засовував голову у пащу крокодила.

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"Я вже знайшов нову роботу: трохи складно, трохи ризиковано, але дуже весело", – підписав фотографії гравець збірної Бразилії.

Нагадаємо, Дані Алвес наразі перебуває буз клубу після того, як покинув ПСЖ. Нещодавно захисник переміг разом зі збірною Бразилії на Копа Амеріка.

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