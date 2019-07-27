toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО УПЛ

Дани Алвес пытается найти новый клуб необычным способом – защитник не теряет чувства юмора

18:42 34 Читати українською
Дани Алвес пытается найти новый клуб необычным способом – защитник не теряет чувства юмора
Дани Алвес / Соцсети

Бразильский защитник Дани Алвес все еще не нашел себе новый клуб.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес не теряет чувства юмора, несмотря на то, что все еще не нашел себе команду, где продолжит карьеру.

"Нашел новую работу: немного рискованно, но весело", – Дани Алвес развлекается во время отпуска

Экс-игрок ПСЖ запостил у себя на странице в Instagram шутливую надпись с призывом принять его на работу: "Ищу работу. Куда мне отправить свое резюме? Кто-нибудь, дайте знать, если у вас будет время на его прочтение", – написал Дани Алвес.

Манчестер Сити не может приобрести Дани Алвеса – помехой стал лимит на легионеров

Напомним, Дани Алвес сейчас находится буз клуба после того, как покинул ПСЖ. Недавно защитник победил вместе со сборной Бразилии на Копа Америка и получил награду лучшего футболиста турнира.

blog_ava
Галактическое избиение Реала Диего Костой и Фелишем в видеообзоре матча с Атлетико
09:32
714
Теги
Мир Дани Алвес Дани Алвес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
51
мин
Ворскла
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук