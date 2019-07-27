Дани Алвес пытается найти новый клуб необычным способом – защитник не теряет чувства юмора

Бразильский защитник Дани Алвес все еще не нашел себе новый клуб.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес не теряет чувства юмора, несмотря на то, что все еще не нашел себе команду, где продолжит карьеру.

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Экс-игрок ПСЖ запостил у себя на странице в Instagram шутливую надпись с призывом принять его на работу: "Ищу работу. Куда мне отправить свое резюме? Кто-нибудь, дайте знать, если у вас будет время на его прочтение", – написал Дани Алвес.

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Напомним, Дани Алвес сейчас находится буз клуба после того, как покинул ПСЖ. Недавно защитник победил вместе со сборной Бразилии на Копа Америка и получил награду лучшего футболиста турнира.