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Манчестер Сіті не може придбати Дані Алвеса – на заваді стає ліміт на легіонерів

11:13 458 Читать на русском
Манчестер Сіті не може придбати Дані Алвеса – на заваді стає ліміт на легіонерів
Дані Алвес / Getty Images

Манчестер Сіті не може придбати захисника збірної Бразилії Дані Алвеса через перебір легіонерів у складі.

Манчестер Сіті зацікавлений у послугах Дані Алвеса, але зіштовхнувся з проблемою у вигляді ліміту на легіонерів, повідомляє Globoesporte.

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За регламентом англійської Прем'єр-ліги, в заявку команди можна включити не більше 17 іноземних футболістів. Якщо Манчестер Сіті придбає Дані Алвеса, то буде змушений з кимось розпрощатись. Розмінною монетою може стати захисник Даніло, який так і не став основним гравцем "містян".

Різниця між двома бразильцями – вік. Дані Алвесу 36 років, в той час як Даніло 28 років. В Манчестер Сіті поки не вирішили, чи варто продавати молодшого футболіста.

Зазначимо, що Дані Алвес може зіграти як на правому фланзі оборони, так і на лівому, де виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

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