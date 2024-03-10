Колишній захисник Барселони, ПСЖ та збірної Бразилії Дані Алвес нібито наклав на себе руки. Його оточення вже встигло відреагувати.

Журналіст Пауло Альбукерке в твіттері повідомив, що йому надійшла інформація про те, що Дані Алвес покінчив із життям. Проте, оточення швидко спростувало цю інформацію, про що повідомив журналіст TNT Sports та Radio Itatiaia Марсело Бехлер.

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Нагадаємо, Дані Алвес – другий найтитулованіший футболіст в історії. За свою кар'єру він виграв 43 трофеї. У складі Барселони бразилець зіграв у 408 матчах, вигравши три Ліги чемпіонів, три Клубні чемпіонати світу, 6 титулів чемпіона Іспанії, 4 Кубка Іспанії та 4 Суперкубка Іспанії.

Наприкінці лютого бразильця визнали винним у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі та засудили до 4,5 років в'язниці плюс ще 5 років умовно. Також Дані Алвес зобов'язаний виплатити 150 тисяч євро постраждалій і 9,5 років не наближатися до неї. Сторона футболіста оскаржила рішення.

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Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou. — Paulo Albuquerque (@Al_buquerq) March 9, 2024