Бывший защитник Барселоны, ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес якобы покончил с собой, а его окружение успело отреагировать.

Журналист Пауло Альбукерке в твиттере сообщил, что ему поступила информация о том, что Дани Алвес покончил с жизнью. Однако, окружение быстро опровергло эту информацию, о чем сообщил журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер.

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Напомним, Дани Алвес – второй самый титулованный футболист в истории. За свою карьеру он выиграл 43 трофея. В составе Барселоны бразилец сыграл в 408 матчах, выиграв три Лиги чемпионов, три Клубные чемпионаты мира, 6 титулов чемпиона Испании, 4 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

В конце февраля бразильца признали виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорили к 4,5 годам тюрьмы плюс еще 5 лет условно. Также Дани Алвес обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 лет не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

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Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou. — Paulo Albuquerque (@Al_buquerq) March 9, 2024