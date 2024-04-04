"Звісно, такий календар має вплив, адже у нас менше часу і на відновлення, і на підготовку до наступного суперника. Тому тренери трохи зменшили навантаження та змінили тренувальний процес. Ми проводимо по одному тренуванню на день, як завжди. Просто більше уваги приділяємо відновленню, а потім вже, власне, підготовка.

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Чув, що у Зорі були якісь конфлікти, думаю, зараз будуть добре грати. Це хороша команда, готуємося ретельно, а головне – що уся наша команда підходить до цієї гри з позитивом, ми налаштовані на перемогу. Звісно, приємніше грати в Києві, особливо, з глядачами. Але найголовніше – це безпека, на неї треба зважати в першу чергу.

Звісно, краще частіше грати, ніж тренуватися. Тому більше ігор, це добре, але з іншого боку, залишається менше часу на відновлення. Тому потрібно цьому процесу приділяти ще більше уваги та правильно підходити до кожного наступного поєдинку", – цитує Попова прес-служба Динамо.

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