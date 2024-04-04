Зоря у рамках перенесеного матчу 6-го туру УПЛ 2023/24 зіграє з Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Зоря – Динамо відбудеться сьогодні, 4 квітня, на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на ютуб-каналі FootballHub, а також на телеканалі 2+2. Гру розсудить Олександр Омельченко.

Динамо під керівництвом Олександра Шовковського йде без поразок, вигравши 8 із 9-ти матчів та розписавши одну нічию (внаслідок пенальті на 5-й компенсованій). Зокрема, три тижні тому кияни переграли Зорю, хоча та перемога мала нюанс – луганці вийшли у напіврезервному складі через бойкот лідерів. Минулими ж вихідними "біло-сині" розтрощили Ворсклу (5:1).

Все це виглядає круто, але насправді до футболу столичного гранда виникає чимало запитань. Зокрема, шалені проблеми з просуванням м'яча виникли у матчі з Вересом, якому вдавалося створювати системний тиск на центрхавів Динамо. Певні труднощі виникали і з Чорноморцем, а розгром Ворскли взагалі шокував – кияни програли за дотиками у штрафному (16:25) та очікуваною гостротою (1,4 xT проти 1,1)

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Команді без Шепелєва і Буяльського сильно бракувало розуміння, як розташовуватись між лініями й проходити компактний блок. Бражко провалився у ролі інсайда, Андрієвський довів відсутність скілів опорника, а загалом Динамо залишало забагато виконавців у першій фазі атаки. Тренерський штаб по ходу матчу перебудувався на 4-2-3-1 з Шапаренком у ролі десятки, плюс дещо вертикалізував гру – але загалом команді пощастило з виконавською майстерністю при перших двох голах, після чого почались повітряні тривоги.

У поєдинку проти Зорі такий футбол ризикує завершитись втратою очок. А це було б дуже неприємно. У Динамо є бонус у вигляді найбільшої кількості перенесених матчів – їх аж три, включно з сьогоднішнім. Якщо виграти усі, можна піднятись на першу позицію (або на другу, якщо Шахтар тріумфує у своїх переносах).

Луганці теж перебувають у ситуації, коли осічка хоч і не критична, але неприємна. Підопічні Юрія Коваля тримаються у чотирьох залікових балах від зони плей-офф за виживання, маючи три незіграних матчі в активі. Враховуючи форму нижньої четвірки, вилетіти з УПЛ буде непросто – однак боротьба триває.

Шанси на виживання в еліті здаються доволі хорошими не тільки через запас по очках та проблеми інших клубів. Зоря, попри свої негаразди, продовжує грати у футбол. Так, луганцям бракує впізнаваної ідеї в атаці – зате команда доволі грамотно працює без м'яча, має підготовані стандарти й непогано адаптується під умови й суперників. А ще у неї є Герреро, який сильно виділяється на тлі всієї УПЛ.

Що найбільш важливо, такий футбол приносить результат. Після відновлення сезону команда поступилась тільки Динамо в гідній грі напіврезервом, а у матчах з Олександрією, Минаєм і Металістом 1925 вдалося взяти 7 очок. Причому в останніх двох випадках було забито по 2 голи (і їх могло бути більше).

На жаль, одразу 6 орендованих футболістів Зорі не зможуть взяти участь у зустрічі. Найбільш серйозна втрата – це опорник Яцик, а всі інші відсторонені є гравцями ротації. Тим не менш, їхня відсутність битиме по глибині складу, а значить і по фізичних ресурсах на важкий матч. Саме тому Динамо залишається фаворитом, попри всі нюанси свого футболу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вантух (під питанням), Мацапура – Буяльський (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Яцик, Боль, Бенедюк, Слесар, Горбач, В. Волошин (Зоря; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Динамо

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Жунінью – Дришлюк, Башіч – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Бражко – Волошин, Андрієвський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.42, а на тріумф Зорі – аж 8.50. Нічия була оцінена коефіцієнтом 4.90.

Фахівці очікують на хорошу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.69, аналогічний тотал менше – 2.18. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 1.85, а Едуардо Герреро – на 3.50.