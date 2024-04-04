"Конечно, такой календарь имеет влияние, ведь у нас меньше времени и на восстановление, и на подготовку к следующему сопернику. Поэтому тренеры немного уменьшили нагрузки и изменили тренировочный процесс. Мы проводим по одной тренировке в день, как всегда. Просто больше внимания уделяем восстановлению, а потом уже, собственно, подготовка.

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Слышал, что у Зари были какие-то конфликты, думаю, сейчас будут хорошо играть. Это хорошая команда, готовимся тщательно, а главное – что вся наша команда подходит к этой игре с позитивом, мы настроены на победу. Конечно, приятнее играть в Киеве, особенно, со зрителями. Но самое главное – это безопасность, на нее надо обращать внимание в первую очередь.

Конечно, лучше чаще играть, чем тренироваться. Поэтому больше игр, это хорошо, но с другой стороны, остается меньше времени на восстановление. Поэтому нужно этому процессу уделять еще больше внимания и правильно подходить к каждому следующему поединку", – цитирует Попова пресс-служба Динамо.

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