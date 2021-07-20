Півзахисник Колоса В'ячеслав Чурко шкодує, що свого часу зірвався його перехід в польську Екстраклясу.

"Коли у мене був ще рік до завершення контракту із Шахтарем – я мав пропозицію з Польщі. Вони готові були дати гроші, місяць велися перемовини.

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Але Шахтар почав пропонувати свої умови, а поляки сказали, що їм таке не підходить. В результаті я мав їхати у Маріуполь, але відмовився і залишився в дублі. Сказав, що більше не хочу там грати. Дуже хотів нового виклику, кудись перейти...

Після того, як ти місяць чекаєш перемовин з Польщею і тобі кажуть, що майже все вирішили, а потім не проходить і кажуть їхати в Маріуполь – то якось вже не хотілося. Тому залишився у дублі, а взимку перейшов у Колос. Пропозиція була з польського клубу Шльонск Вроцлав", – розповів Чурко в інтерв'ю BF.

Нагадаємо, В'ячеслав – вихованець Шахтаря, однак за головну команду "гірників" не провів жодного матчу, виступаючи переважно в оренді (Говерла, Металіст, Академія Пушкаша, Фрозіноне, Маріуполь, Колос). З 1 липня 2021 року став повноцінним гравцем ковалівської команди.

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