"Коли був в оренді в Академії Пушкаша – найбільше запам'яталося ставлення до гравців. Там кожен хоче, щоб всі досягли якихось висот. Люди просто живуть футболом, для них це дуже важливо.

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Коли покидав Фрозіноне, то читав про інтерес двох команд Серії В. Але з моїм агентом ніхто тоді не зв'язувався і я повинен був їхати назад. Якби я залишився тоді в Італії, а я вважаю, що заслужив це, то зміг би себе проявити.

Хотілося б знову пограти там. Там дуже атмосферно. Не знаю, чи буде колись такий рівень футболу в Україні. Люди з тобою фотографуються на вулиці, в ресторані за тебе платять, в магазині роблять знижки. Ставлення людей, ти відчуваєш себе якоюсь особистістю, напевно. Ти перший день в команді, а люди тебе вже впізнають", – сказав Чурко в інтерв'ю BF.

Нагадаємо, за Фрозіноне Чурко виступав на правах оренди з Шахтаря з серпня 2016 по червень 2017 рр. Загалом, за італійську команду він провів 11 матчів, результативними діями не відзначався.

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