Полузащитник Колоса Вячеслав Чурко жалеет, что в свое время сорвался его переход в польскую Экстраклясу.

"Когда у меня был еще год до завершения контракта с Шахтером – я имел предложение из Польши. Они готовы были дать деньги, месяц велись переговоры.

"Если бы остался играть в Италии, то смог бы проявить себя": Чурко сравнил Серию В с УПЛ

Но Шахтер начал предлагать свои условия, а поляки сказали, что им такое не подходит. В результате я должен был ехать в Мариуполь, но отказался и остался в дубле. Сказал, что больше не хочу там играть. Очень хотел нового вызова, куда-то перейти...

После того, как ты месяц ждешь переговоров с Польшей и тебе говорят, что почти все решили, а потом не проходит и говорят ехать в Мариуполь – этого уже не хотелось. Поэтому остался в дубле, а зимой перешел в Колос. Предложение было от польского клуба Шленск Вроцлав", – рассказал Чурко в интервью BF.

Напомним, Вячеслав – воспитанник Шахтера, однако за главную команду "горняков" не провел ни одного матча, выступая преимущественно в аренде (Говерла, Металлист, Академия Пушкаша, Фрозиноне, Мариуполь, Колос). С 1 июля 2021 года стал полноценным игроком ковалевской команды.

Трамплін для Маліновського, колиска Куртуа і "новий Крауч" з Африки – представлення суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів