Хетафе на своем поле победил Жирону в 24 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч начался с гола уже на второй минуте. Унал открыл счет после ошибок защитников соперника у своей штрафной площади. Прошло всего 12 минут, как в ворота Жироны был назначен пенальти за игру роком. Унал точно пробил и оформил дубль в матче. К концу первого тайма Хетафе организовал еще один гол, его автором стал Майораль.

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В начале второго тайма Виктор Цыганков сделал отличную передачу на Кастельяноса, который точно пробил по воротам. Под конец второго тайма Жирона отыграла еще один гол, автором которого стал Гутьеррес.

После 24 туров Жирона занимает 11 место, имея в своем активе 30 очков. Хетафе находится на 16 строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 25 баллами.

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