Кривцов вже в першому матчі в МЛС відзначився забитим м'ячем, Зінченко з капітанською пов'язкою вивів Арсенал на гру проти Лестера, ставши одним з найкращих у поєдинку.

Інші легіонери в АПЛ, Миколенко та Мудрик, програли у своїх матчах, а Забарний продовжує відновлюватись від травми. Попри травму Ярмоленка, збірна України має позитивні новини – Циганков продовжує відзначатись результативними діями в чемпіонаті Іспанії. Марсель Маліновського був розбитий ПСЖ, в складі якого сяяли Мессі та Мбаппе. Більш детально про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".