ЧС-2023. Група В, 1 тур

Австралія – Ірландія – 1:0

Гол: Кетлі, 52 (п)

Австралія – одна із господарок цьогорічного чемпіонату світу, а їхня збірна – одна з найкращих жіночих команд світу. "Матильди" пропустили лише найперший Мундіаль, а далі кожного разу були серед учасниць. Щоправда, ніколи не вигравали медалей.

Гучна сенсація у матчі-відкритті жіночого ЧС-2023 – господарки здобули історичну перемогу над легендарною Хегерберг і Ко

Домашній турнір для австралійок почалася з поганих новин ще до виходу на футбольне поле. На одному із тренувань отримала травму Сем Керр. Футболістка Челсі – найкраща бомбардирка, капітанка і головна зірка своєї національної команди. Лікарі сподіваються поставити її на ноги до останнього матчу групового етапу. Керр справді буде дуже потрібна у грі з Канадою, де, найімовірніше, буде визначатися доля першого місця.

Сьогодні Австралії також не завадила б допомога такої гравчині. Ірландія дебютувала на чемпіонатах світу, але дуже гідно впоралася з тиском такого турніру. Європейки провалили лише стартові 20 хвилини. Пощастило, що не пропустили. Далі гра вирівнялася, і шанси забити мала кожна із команд.

Долю матчу визначила одна-єдина помилка. Марісса Шева опустилася в оборону, щоб допомогти, а натомість привезла катастрофу. За поштовх суперниці в спину арбітриня без роздумів призначила пенальті. Ірландки навіть не протестували. Стефані Кетлі бездоганно пробила з 11-метрів. Цей м'яч так залишився єдиним. Австралія стартувала з мінімальної перемоги, яка далася дуже складно.

До слова, матч Австралія – Ірландія став найвідвідуванішим в історії чемпіонатів світу. На цю гру прийшло понад 75 тисяч уболівальників. Втім, цей рекорд не протримається довго – ще до кінця турніру його поб'ють. Можливо, навіть не один раз.

Мрія імені Мессі, Україна без змін, прощання суперзірок, рекордні премії та скандали: експрес-анонс жіночого ЧС-2023