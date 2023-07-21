Состоялись очередные матчи группового этапа женского чемпионата мира. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2023, 1 тур

Группа А

Нигерия – Канада – 0:0

Нереализованный пенальти: Синклер, 50 (Канада)

Удаление: Абиодун, 90+8 (Нигерия)

Группа В

Филиппины – Швейцария – 0:2

Голы: Бахманн, 45 (п), Пюбель, 64

Участницы Мундиаля второй день подряд продолжают стыдить прогнозистов. Вчера новозеландки сенсационно обыграли Норвегию, а сегодня не смогли набрать три очка действующие олимпийские чемпионки. Канада так и не смогла пробить вратаря сборной Нигерии.

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Именно Чиамака Ннадози стала лучшей в матче. Она неоднократно выручала свою команду, а на 50-й минуте совершила мини-подвиг. Кристин Синклер заработала пенальти и сама отправилась исполнять наказание. Впрочем, лучшая бомбардирка среди всех женских сборных в истории не сумела переиграть 22-летнюю нигерийку. Ннадози потянула удар и успела помешать канадкам добить.

В конце концов Нигерия продолжила свою традицию на Мундиалях. В 21 веке африканки 12 из 16 матчей в финальных частях чемпионата мира завершали "сухими" ничьими. У Канады тоже есть символизм – она никогда не побеждала этого соперника в официальных матчах, только в спаррингах. Сегодняшняя ничья сыграла на руку Австралии, оставшейся единоличным лидером.

Дебютанты чемпионатов мира пока не могут составить достойную конкуренцию. Вслед за Ирландией поражение потерпели Филиппины. Они достойно начали матч против Швейцарии, но постепенно европейки перехватили инициативу, порой откровенно доминировали.

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Открыть счет удалось перед перерывом. Рамона Бахманн реализовала пенальти и повторила рекорд Джердана Шакири – теперь двое швейцарцев забивали на четырех крупных турнирах для сборных (Евро и ЧМ). Кстати, о пенальти. Пока во всех матчах на ЧМ-2023 арбитры фиксировали нарушения в штрафной. Дважды им в этом помогал VAR.

В начале второго тайма отчетного матча номинальным гостям удалось удвоить преимущество уже с игры. Голкиперка Филиппин отчаянно пыталась этому помешать, совершив несколько сейвов подряд, но справиться еще и с ударом Сераины Пюбель не удалось. Швейцария набрала три очка и благодаря большему количеству забитых голов опередила Новую Зеландию на вершине таблицы группы А.

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