Аргентина поступилася Італії в рамках групового етапу чемпіонату світу серед жінок. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2023. Група G, 1 тур

Італія – Аргентина – 1:0

Гол: Джіреллі, 87

Це була б дуже гучна вивіска для чоловічого футболу, але серед жінок ситуація інша. Якщо Італія перебуває десь поруч із найкращими збірними, то в аргентинок все доволі сумно. "Альбіселесте" вчетверте приїхали на чемпіонат світу, але досі не здобули жодної перемоги на цих турнірах.

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Звітний матч можна назвати ключовим у контексті боротьби за плей-офф. Переможець мав би серйозні шанси на вихід з групи. Перше місце найімовірніше посяде Швеція, яка вчора обіграла ПАР, а от другого учасника передбачити складно. Африканки теж демонструють пристойний футбол.

Гра почалася з активних атак "Скуадри Адзурри". Відзначимо, що у її складі з перших хвилин грала 16-річна вихованка Барселони Джулія Драгоні. Також шанс отримала 18-річна К'яра Бекарі. Це дві наймолодші італійки, які коли-небудь грали на чемпіонатах світу.

Дуже довго Аргентині вдавалося стримувати суперниць. Усе, на що спромоглися апеннінки, це два голи, забитих із офсайдів. Знадобилася поява наддосвідченої Крістіани Джіреллі. Лише чотири хвилини знадобилося нападниці Ювентуса, щоб вирвати перемогу для своєї команди й заодно стати першою італійкою, яка забива на двох різних чемпіонатах світу. Аргентина кілька разів небезпечно виконувала штрафні, але Франческа Дюранте блискуче діяла у воротах.

Завдяки цій перемозі Італія зрівнялася зі Швецією в турнірній таблиці квартету G. У наступному турі лідери зіграють між собою, і хтось із них цілком може достроково вийти у плей-офф, гарантувавши собі перше місце. Аргентина ж спробує здобути свою першу перемогу на Мундіалях у матчі з ПАР.

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