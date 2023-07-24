Аргентина уступила Италии в рамках группового этапа чемпионата мира среди женщин. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2023. Группа G, 1 тур

Италия – Аргентина – 1:0

Гол: Джирелли, 87

Это была бы громкая вывеска для мужского футбола, но среди женщин ситуация другая. Если Италия находится где-то рядом с лучшими сборными, то у аргентинок все очень грустно. "Альбиселесте" в четвертый раз приехали на чемпионат мира, но до сих пор не одержали ни одной победы на этих турнирах.

ЧМ-2023: Монзуль зафиксировала победу Нидерландов над Португалией – украинскую рефери спас VAR

Отчетный матч можно назвать ключевым в контексте борьбы за плей-офф. Победитель имел бы серьезные шансы на выход из группы. Первое место вероятнее всего займет Швеция, которая вчера обыграла ЮАР, а вот второго участника предсказать сложно. Африканки тоже демонстрируют приличный футбол.

Игра началась с активных атак "Скуадры Адзурры". Отметим, что в ее составе с первых минут играла 16-летняя воспитанница Барселоны Джулия Драгони. Также шанс получила 18-летняя Кьяра Беккари. Это две самые молодые итальянки, когда-либо игравшие на чемпионатах мира.

Очень долго Аргентине удавалось сдерживать соперниц. Все, что смогли аппенинки, это два гола, забитых из офсайдов. Потребовалось появление сверхопытной Кристианы Джирелли. Лишь четыре минуты понадобилось нападающей Ювентуса, чтобы вырвать победу для своей команды и заодно стать первой итальянкой, забившей на двух разных чемпионатах мира. Аргентина несколько раз опасно исполняла штрафные, но Франческа Дюранте блестяще действовала в воротах.

Благодаря этой победе Италия сравнялась со Швецией в турнирной таблице квартета G. В следующем туре лидеры сыграют между собой и кто-то из них вполне может досрочно выйти в плей-офф, гарантировав себе первое место. Аргентина же попытается одержать свою первую победу на Мундиалях в матче с ЮАР.

Мечта имени Месси, Украина без изменений, прощание суперзвезд, рекордные премии и скандалы: экспресс-анонс женского ЧМ-2023