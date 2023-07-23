ЧС-2023, груповий етап

Група G

Швеція – ПАР – 2:1

Голи: Рольфо, 65, Ілестедт, 90 – Магая, 48

Група E

Нідерланди – Португалія – 1:0

Гол: ван дер Грагт, 13

Півфіналістки Євро-2022 збірна Швеції, звичайно, фаворитки своєї групи. Однак здобути легку перемогу над чемпіонками Африки не вдалося. Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. По перерві збірна ПАР відкрила рахунок завдяки Магаї. Але все ж таки збірній Швеції вдалося зібратися і здобути три очки. Рольфо зрівняла рахунок, а Ілестедт вирвала перемогу для своєї команди на 90 хвилині. Слід зазначити, що на 81 хвилині матчу на полі з'явилася Каролін Сегер. Для півзахисниці це п'ятий Мундіаль в кар'єрі. За свою збірну шведка зіграла 233 матчі.

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Арбітриня Катерина Монзуль отримала призначення на матч між Нідерландами та Португалією. Вже на початку зустрічі на полі виник спірний момент, в якому мала розібратися українка. Ван дер Грагт забила, але рефері скасувала гол через офсайд у Джил Рурд. Після перегляду VAR Монзуль вирішила, що півзахисниця Манчестер Сіті участі в епізоді не брала. Гол Катерина зарахувала, та ще й пояснила своє рішення у мікрофон, відповідно до нових правил, які застосовуються на цьому ЧС. Попри старання, збірна Нідерландів свою перевагу подвоїти не змогла.

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