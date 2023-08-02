ЧС-2023: Італія пропустила дикий автогол і ганебно вилетіла, Швеція вибила Аргентину й чекає на топ-битву в плей-офф
Жіночий чемпіонат світу-2023 наближається до матчів плей-офф. ПАР вирвала путівку до 1/8 фіналу ЧС, на останніх хвилинах здолавши Італію, тоді як Швеція не зазнала проблем у грі з Аргентиною.
Жіночий ЧС-2023, 3-й тур, група G
ПАР – Італія – 3:2
Голи: Орсі, 32, (аг.), Магайя, 67, Катлана, 90+2 – Карузо, 11, (пен.), 74
Аргентина – Швеція – 0:2
Голи: Блумквіст, 66, Рубенссон, 90, (пен.)
Італія зберігала шанси на вихід з групи, але для цього необхідно було не програти ПАР. Все почалось досить позитивно – Карузо на 11 хвилині реалізувала пенальті. Але до перерви Орсі припустилася фатальної помилки, віддавши неточну передачу на воротаря – рахунок став 1:1.
По перерві вже ПАР вийшла вперед – Магайя ударом з меж штрафного поцілила у дальній кут. "Скуадра адзурра" зрівняла рахунок на 74 хвилині – Карузо оформила дубль. Але Каатлана в компенсований час принесла омріяну путівку ПАР. Це вперше, коли ПАР зуміла подолати груповий бар'єр – у плей-офф на них чекають Нідерланди. Огляд гри дивіться за посиланням.
ЧС-2023: Нідерланди знищили В'єтнам, Англія не залишила шансів Китаю – визначилися чергові пари плей-офф
Швеція ж у своєму останньому матчі в групі перемогла Аргентину. Перша половина гри пройшла без голів, а по перерві Блумквіст замкнула навіс та вивела шведок вперед. Під завісу гри Рубенссон реалізувала пенальті, поставивши крапку в грі. Таким чином, Швеція (бронзовий призер минулого ЧС) вийшла в плей-офф на чинних чемпіонок – США. Огляд гри – за посиланням.
Переможці Олімпіади стали головним провалом ЧС-2023 – нищівний тріумф господарок, сумний кінець легендарної бомбардирки