Відбулися останні матчі групи В на жіночому чемпіонаті світу 2023 року. Австралія та Нігерія вийшли у плей-офф.

ЧС-2023. Група В, 3 тур

Канада – Австралія – 0:4

Голи: Расо, 9, 39, Фаулер, 58, Кетлі, 90+3 (п)

Нігерія – Ірландія – 0:0

Чемпіонат світу цілком міг залишитися без господарок уже після групового етапу. Нова Зеландія втратила свій шанс, програвши аутсайдеру. Натомість у Австралії завдання було дуже складним – потрібно було перемагати чинних олімпійських чемпіонок.

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Канаду взагалі можна назвати найбільшим провалом ЧС-2023. Потрапивши у доволі нескладну групу, вона примудрилася з неї не вийти. І це не можна назвати незаслуженим підсумком. Канадки розписали нічию з Нігерією, потім ледве дотиснули Ірландію, а проти Австралії не мали жодних шансів.

"Матильди" ще в першому таймі забили три голи (зарахували, щоправда, два), а після перерви лише збільшили свою перевагу. Насправді рахунок повинен був бути ще більш непристойним. Канада була приреченою, хоча теоретично їй було достатньо навіть нічиєї.

Відтак, Крістін Сінклер завершила міжнародну кар'єру на дуже неприємній ноті. Найкраща бомбардира в історії жіночих збірних ще до чемпіонату світу повідомляла, що цей турнір стане її останнім у футболці національної команди. Сінклер зіграла за Канаду понад три сотні матчів, у яких забила 190 голів. Крістін також стала першою футболісткою, яка зіграла на шести Мундіалях.

У паралельному матчі Нігерія розписала "суху" нічию проти Ірландії. Європейки доволі гідно провели свій перший Мундіаль. Африканки другий чемпіонат світу поспіль виходять у плей-офф. В 1/8 фіналу вони зіграють проти переможця групи D (найімовірніше – Англії). Суперником Австралії стане друга команда з того квартету (найбільше шансів у Данії).