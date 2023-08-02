Женский чемпионат мира-2023 приближается к матчам плей-офф. ЮАР вырвала путевку в 1/8 финала ЧМ, на последних минутах одолев Италию, тогда как Швеция не испытала проблем в игре с Аргентиной.

Женский ЧМ-2023, 3-й тур, группа G

ЮАР – Италия – 3:2

Голы: Орси, 32, (аг.), Магайя, 67, Кгатлана, 90+2 – Карузо, 11, (пен.), 74

Аргентина – Швеция – 0:2

Голы: Блумквист, 66, Рубенссон, 90, (пен.)

Италия сохраняла шансы на выход из группы, но для этого необходимо было не проиграть ЮАР. Все началось достаточно позитивно – Карузо на 11 минуте реализовала пенальти. Но до перерыва Орси допустила роковую ошибку, отдав неточную передачу на вратаря – счет стал 1:1.

После перерыва уже ЮАР вышла вперед – Магайя ударом из пределов штрафной попала в дальний угол. "Скуадра адзурра" сравняла счет на 74 минуте – Карузо оформила дубль. Но Кгатлана в компенсированное время принесла заветную путевку ЮАР. Это впервые, когда ЮАР сумела преодолеть групповой барьер – в плей-офф их ждут Нидерланды. Обзор игры смотрите по ссылке.

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Швеция же в своем последнем матче в группе победила Аргентину. Первая половина игры прошла без голов, а после перерыва Блумквист замкнула навес и вывела шведок вперед. Под занавес игры Рубенссон реализовала пенальти, поставив точку в игре. Таким образом, Швеция (бронзовый призер прошлого ЧМ) вышла в плей-офф на действующих чемпионок – США. Обзор игры – по ссылке.

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