Нідерланди, США, Англія і Данія кваліфікувались до плей-офф жіночого Мундіалю-2023.

Жіночий ЧС-2023. Матчі вівторка, 1 липня. Третій тур

Група Е

В’єтнам – Нідерланди – 0:7

Голи: Мартенс, 8, Снуйс, 11, Брукс, 18, 57, Рорд, 23, 83, Ван де Донк, 45

Португалія – США – 0:0

Група D

Гаїті – Данія – 0:2

Голи: Гардер, 21, з пенальті, Трельсгорд, 90+10

Китай – Англія – 1:6

Голи: Ван Ш., 57, з пенальті – Руссо, 4, Гемп, 26, Джеймс, 41, 65, Келлі, 77, Дейлі, 84

У вівторок, 1 серпня, на чемпіонаті світу-2023 з футболу серед жінок відбулися чотири поєдинки третього туру групового раунду. За підсумками зіграних матчів визначилися учасниці плей-офф Мундіалю від квартетів E та D.

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У групі E Нідерланди розбили В'єтнам (7:0) і з першого місця вийшли до плей-офф. Компанію "ораньє" склала команда США. Збірні Португалії та В'єтнаму завершили свої виступи на ЧС.

У рамках групи D збірна Англії без проблем розгромила Китай із рахунком 6:1, а команда Данії перемогла Гаїті – 2:0. Англійки і Данія вийшли до плей-офф чемпіонату світу. Гаїті та Китай залишились за бортом турніру.

В плей-офф команда Англії зіграє з командою Нігерії, а Данія поміряється силами з представницями Австралії.