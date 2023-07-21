ЧМ-2023. Группа С, 1 тур

Испания – Коста-Рика – 3:0

Голы: дель Кампо, 22 (авт), Бонмати, 24, Эстер, 27

Незабитый пенальти: Эрмосо, 34 (Испания)

Испания приехала на турнир переписывать историю. Это только ее третье участие в женских Мундиалях. За предыдущие два раза команда из Пиренейского полуострова смогла выиграть всего один матч из семи. Сейчас все по-другому – теперь они реально претендуют на победу в турнире.

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Коста-Рика почувствовала это с самого начала матча. Испания не давала соперницам ни минуты передышки, постоянно атакуя их ворота. Еще до перерыва счет закономерно был разгромным. В течение пяти минут в середине первого тайма пиренейки забили три гола. Впоследствии имели шанс забить четвертый благодаря пенальти. Впрочем, Эрмосо пробила очень неудачно. Кстати, это означает, что фестиваль пенальти продолжается – пока на ЧМ-2023 не было ни одного матча без 11-метровых.

Следует отметить, что Испания установила рекорд чемпионатов мира. За первый тайм подопечные Хорхе Вильды нанесли по воротам соперниц 26 ударов. Ранее это достижение делили между собой Германия и Швеция (у обоих было по 20 попыток).

Казалось, после перерыва можно ожидать продолжения, но испанки больше не форсировали события. Да, они контролировали ситуацию, снова выполнили норматив в 20+ ударов, но реализовать хотя бы один из моментов не смогли. Коста-Рику лучше всего характеризует один удар за весь матч, и тот не в створ. На поле ее не было видно.

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