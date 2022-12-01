Обидва тренери замінили 50% своєї основи. Команди вийшли грати на перемогу, хоча європейців влаштовувала нічия. Азіатам, щоб не сподіватися на невдачу Німеччини проти Коста-Ріки, доводилося думати лише про 3 очки. Матч, як і онлайн-трансляція Японія – Іспанія на "Футбол 24", стартував о 21:00. Перший удар стався на 7 хвилині. Бускетс підібрав перед штрафним і бахнув не дуже вдало. Серхіо привіз значно більшу гостроту в межах свого штрафного. Могли покарати саме свіжіші японці, які відпочивали в минулому турі. Півзахисник Фортуни Дюссельдорф Ао Танака віддав у правий край воротарського, Юня Іто (Реймс) влучив у зовнішній бік сітки. Мората спочатку пристрілявся, а потім реалізував ідеальну подачу Аспілікуети. Альваро забиває в кожному турі – двічі як джокер, тепер і в ролі основної дев'ятки. Дві перестановки Луїса Енріке зіграли вже на 11 хвилині.

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️ Máximos goleadores de #Qatar2022:



MORATA (3 goles)

MBAPPÉ (3 goles)

GAKPO (3 goles) pic.twitter.com/c4LzoQcRGX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2022

Альваро, до слова, потрапив в елітний клуб гравців, які забивали на ЧС-2022 в кожному матчі групового турніру. Крім Морати, таке вдалося лише Коді Гакпо, але той хоч завжди потрапляв у стартовий склад! Ще один момент нападника Атлетіко на 23 хвилині. Третій поспіль удар 30-річного Морати у площину воріт стався після передачі за спини від Гаві, якому трохи допомогла виставлена нога захисника. Альваро так тягнувся до м'яча, що аж зловив больовий шок. Колосальна перевага Іспанії в контролі доходить майже до 85%. Хтось помітив 5 кардинальних змін в основі? Сімон привіз 2 моменти у матчі проти Німеччини і сьогодні теж показав чудернацьку гру ногами. Голкіпер Атлетіка почав фінтити у своєму воротарському, але так кострубато, що снаряд ледь не вилетів за лінію.

Як же згодився би "самураям" хоча б 1 нещасний голик. Тоді Японія зрівнялася б з Німеччиною за всіма показниками, крім особистих зустрічей, де виборола собі перевагу ще в 1 турі. Команда Моріясу по суті нічого не створила сама, а крім того відзначилася грубощами. Усі 3 центральні захисники вихопили по жовтій картці. Морату рублять ззаду по нозі. Іспанія в напрочуд економному режимі розбирається з Японією, перевіряючи резерви. Вибуховий старт другої половини заперечує все. Сімон знову ледь не дочекався, поки його пас не заблокують ще у воротарському. Проте Ріцу Доан, який вийшов у перерві на заміну, потужним ударом прошив 25-річного іспанського голкіпера.

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Півзахисник Фрайбурга дуже не любить німців – забив їм теж після виходу на заміну, а тепер зробив гол плюс передгольовий пас за 7 хвилин у матчі проти Іспанії. Судді спочатку скасували взяття воріт, але снаряд повністю якимсь дивом не пересік лицьову лінію, вважають судді VAR! Мітома, талановитий підопічний Де Дзербі у Брайтоні, виправдав свій вихід на заміну блискучим пасом у падінні, Танака розстріляв порожні ворота. Після перерви за 20 хвилин лише 2 удари (обидва гольові) від Японії. А тим часом Коста-Ріка забиває 2 Німеччині. Це означає, що дві європейські збірні можуть станом на 70 хвилину пакувати валізи додому. Однак недовго музика грала. Німеччина відігралася, і це рятує Іспанію, яка за такого розкладу вийде на Марокко в 1/8 фіналу.

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Мітома показує клас. Як же повітряно легко вінгер Брайтона проходить двох іспанців, заробляючи дорогоцінні секунди плюс стандарт. Каору ще й прекрасний момент організував на контратаку – Асано пробачив. Шюїчі Гонда рятує на 90 хвилині. Ольмо обігрався у стіночку з Торресом, але голкіпера прошити не зумів. Суддя компенсував цілих 7 хвилин. Іспанія провисіла на воротах "самураїв", але зрівняти не змогла. У плей-офф команду Луїса Енріке виводить лише різниця голів, набита на старті проти Коста-Ріки. Німеччина з таким же рахунком програла японцям, однак +2 у протистоянні з Навасом і компанією надто мало на фоні 7:0. В 1/8 фіналу Японія зійдеться з Хорватією. Іспанію чекає Марокко.

"Фурія Роха" вперше в історії програла команді з Азії (13 перемог і 2 нічиї до того). Вийшла доволі безсоромна історія. Саме команда Луїса Енріке своїм небувалим раніше фіаско залишила за бортом Німеччину, яка досі ще ніколи не вилітала на двох поспіль чемпіонатах світу. Піренейці в якийсь момент уже кинули навіть імітацію бажання забити – єдиний реальний момент після перерви в активі Ольмо, який грає за німецький РБ. Натомість Бундестім іспанців відверто виручила і витягнула з болота за вуха. Адже було мізерно мало шансів, що підопічні Фліка зможуть забити 8-9 голів, хоча аутсайдер робив усе для цього – 10 стовідсоткових моментів, понад 6 очікуваних голів на користь фаворита. Німеччина ж зіграла у фейр-плей до кінця.

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