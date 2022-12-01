Перед вирішальним матчем групового етапу з Канадою Марокко йшло на другій сходинці квартету F, тож шанс пробитись в 1/8 фіналу турніру залежав виключно від самих футболістів. Підопічні Джона Гердмана два своїх поєдинки програли і, замикаючи турнірну таблицю з нулем у графі очок, вже не розраховували на продовження виступів у Катарі. Гримнути дверми – це було голвним завдання "кленових листків".

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Вже на 4-й хвилині марокканці вийшли вперед – помилка голкіпера коштувала канадцям забитого гола. Борян вийшов далеко з воріт, випередив суперника. але вибив м'яч не сильно, прямо на ногу Зієшу, який легко поцілив у порожні ворота.

В середині тайму Хакімі довжелезною передачею зі своєї половини поля знайшов Ен-Несірі, якому вдалось випередити двох захисників і, вийшовши сам на сам, подвоїти рахунок у матчі. На 40-й хвилині Агерд намагався перервати передачу суперника і спрямував м'яч у власні ворота. Вже у доданий час Ен-Несірі оформив дубль, але гол не було зараховано через офсайд.

По перерві канадці додали і створили декілька вбивчив моментів! Чого варті лише удар в поперечину від Хітчінсона головою після навісу з кутового і постріл Джонстона з-за меж штрафного над воротами. Зрештою, "атлаським левам" вдалось втримати свою перевагу і довести матч до перемоги.

Як наслідок, нічия у паралельному матчі між Бельгією та Хорватією дозволила Марокко вийти в 1/8 фіналу з першої сходинки (вперше за 36 років), Канада покидає турнір.

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