Оба тренера поменяли 50% своей основы. Команды вышли играть на победу, хотя европейцев вполне устраивала и ничья. Азиатам, чтобы не надеяться на неудачу Германии против Коста-Рики, приходилось думать только о 3 очках. Матч, как и онлайн-трансляция Япония – Испания на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Первый удар случился на 7 минуте. Бускетс подобрал перед штрафной и бахнул не очень удачно. Серхио привез значительно большую остроту в пределах своей штрафной. Могли наказать именно свежие японцы, отдыхавшие в прошлом туре. Полузащитник Фортуны Дюссельдорф Ао Танака отдал в правый край вратарской, Юня Ито (Реймс) попал во внешнюю сторону сетки. Мората сначала пристрелялся, а затем реализовал идеальную подачу Аспиликуэты. Альваро забивает в каждом туре – дважды как джокер, теперь и в качестве основной девятки. Две перестановки Луиса Энрике сыграли уже на 11 минуте.

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️ Máximos goleadores de #Qatar2022:



MORATA (3 goles)

MBAPPÉ (3 goles)

GAKPO (3 goles) pic.twitter.com/c4LzoQcRGX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2022

Альваро, к слову, попал в элитный клуб игроков, которые забивали на ЧМ-2022 в каждом матче группового турнира. Кроме Мораты, такое удалось лишь Коди Гакпо, но тот хоть всегда попадал в стартовый состав! Еще один момент нападающего Атлетико на 23 минуте. Третий подряд удар 30-летнего Мораты в створ ворот – после передачи за спины от Гави, которому немного помогла выставленная нога защитника. Альваро так тянулся к мячу, что даже поймал болевой шок. Колоссальное преимущество Испании в контроле доходит почти до 85%. Кто-то заметил 5 кардинальных изменений в основе? Симон привез 2 момента в матче против Германии и сегодня тоже показал странную игру ногами. Голкипер Атлетика начал финтить в своей вратарской, но столь коряво, что снаряд едва не вылетел за линию.

Как же пригодился бы "самураям" хотя бы 1 несчастный голик. Тогда Япония сравнялась бы с Германией по всем показателям, кроме личных встреч, где завоевала себе преимущество еще в 1 туре. Команда Мориясу по сути ничего не создала сама, а кроме того отметилась грубостью. Все 3 центральных защитника выхватили по жёлтой карточке. Морату рубят сзади по ноге. Испания в на удивление экономном режиме разбирается с Японией, проверяя резервы. Взрывной старт второй половины отменяет все сказанное. Симон вновь едва не дождался, пока его пас не заблокируют еще во вратарской. Однако Рицу Доан, вышедший в перерыве на замену, мощным ударом прошил 25-летнего испанского голкипера.

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Полузащитник Фрайбурга за что-то очень не любит немцев – забил им тоже после выхода на замену, а теперь сделал гол плюс предголевой пас за 7 минут в матче против Испании. Судьи сначала отменили взятие ворот, но снаряд каким-то чудом полностью не пересек лицевую линию, считают судьи VAR! Митома, талантливый подопечный Де Дзерби в Брайтоне, оправдал свой выход на замену блестящим пасом в падении, Танака расстрелял пустые ворота. После перерыва за 20 минут лишь 2 удара (оба голевых) от Японии. А тем временем Коста-Рика забивает 2 Германии. Это означает, что две европейские сборные могут по состоянию на 70 минуту паковать чемоданы домой. Однако недолго музыка играла. Германия отыгралась, и это спасает Испанию, которая при таком раскладе выходит на Марокко в 1/8 финала.

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Митома показывает класс. Как же воздушно легко вингер Брайтона проходит двух испанцев, зарабатывая драгоценные секунды плюс стандарт. Каору еще и прекрасный момент организовал на контратаку – Асано простил. Шюичи Гонда спасает на 90 минуте. Ольмо обыгрался в стеночку с Торресом, но голкипера прошить не сумел. Судья компенсировал целых 7 минут. Испания провисела на воротах "самураев", впрочем сравнять так и не смогла (хотела ли?). В плей-офф команду Луиса Энрике выводит лишь разница голов, набитая на старте против Коста-Рики. Германия с таким же счетом проиграла японцам, однако +2 в противостоянии с Навасом и компанией слишком мало на фоне 7:0. В 1/8 финала Япония сойдется с Хорватией. Испанию ждет Марокко.

"Фурия Роха" впервые в истории проиграла команде из Азии (13 побед и 2 ничьи до того). Получилась довольно бесстыжая история. Именно команда Луиса Энрике своим небывалым ранее фиаско оставила за бортом Германию, которая до сих пор еще никогда не вылетала на двух подряд чемпионатах мира. Пиренейцы в какой-то момент забросили даже имитацию желания забить – единственный реальный момент после перерыва в активе Ольмо, играющего за немецкий РБ. В свою очередь Бундестим испанцев откровенно выручила и вытащила из болота за уши. Ведь было ничтожно мало шансов, что подопечные Флика смогут забить 8-9 голов, хотя аутсайдер делал все для этого – допустил на своим ворота 10 стопроцентных моментов, более 6 ожидаемых голов в пользу фаворита. Германия же сыграла в фэйр-плей до конца.

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