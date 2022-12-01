Схоже, в команді Фернанду Сантуша з'явився новий лідер, що не зовсім влаштовує 5-разового володаря "Золотого м'яча".

Мотиватор, тренер-тактик, психотерапевт чи просто капризна суперзірка? Поведінка Кріштіану Роналду продовжує викликати масу запитань, цього разу вже у збірній Португалії на чемпіонаті світу у Катарі. Оглядач та редактор "Футбол 24" Тарас Котів та Юрій Гаврищак оцінили шанси піренейців в 1/8 фіналу турніру, а також обговорили примхливі вибрики їхнього лідера.

Португалія пробилася в 1/8 фіналу ЧС-2022: Бруну – герой, Роналду зробив гол у ворота Уругваю без дотику до м'яча