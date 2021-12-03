Минулого місяця африканський континент сколихнули два футбольні скандали, через що ПАР і Бенін подавали апеляції у ФІФА. Їх розглянули.

Збірна Гани зі скандалом з вигаданим пенальті перемогла ПАР і вийшла у фінальний раунд відбору ЧС-2022. Представники Південно-Африканської Республіки пізніше подали апеляцію щодо дій арбітра.

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"Бафана-Бафана" заявляли, що їх "пограбували", і звинуватили Гану у проведенні договірних матчах, маніпулюванні результатом, включно з корупцією і хабарництвом. Втім, апеляція ПАР була визнала неприйнятною, повідомляє AP News.

Другий скандал трапився у матчі між ДР Конго і Беніном. Команда Ектора Купера перемогла, та сам наставник конголезців здійснив 4 заміни у 4 вікна (дозволяється 5 замін, але лише у 3 вікна). Бенін подав протест, але його теж відхилили. Відтак, колектив не кваліфікувався у фінальний раунд.

Обидві команди ще можуть оскаржити рішення, але наразі і Гана, і ДР Конго братимуть участь у січневому африканському жеребкуванні плей-офф відбору до ЧС-2022.

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