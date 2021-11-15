Вирішальний матч відбору на ЧС-2020 між Ганою та ПАР був зіпсований скандалом.

Збірна Гани мінімально перемогла та вийшла з групи у фінальний раунд відбору лише завдяки кращій різниці м'ячів.

Португалія – Сербія – 1:2– відео голів та огляд матчу

Найбільша проблема в тому, що ПАР програла через пенальті, якого не повинно було бути. Після подачі з кутового гравець Гани бездарно симулював, але арбітр призначив пенальті. Та й навіть під час виконання удару партнер Анде Айю вже стояв у штрафному.

Таке свавілля арбітрів неабияк обурило громадськість. Уболівальники вимагають Африканську конфедерацію втрутитися і щонайменше призначити перегравання.

Сербія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Португалією, відправивши Роналду у плей-офф – серби вийшли на Мундіаль