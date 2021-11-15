Зухвале пограбування: ПАР викинули з боротьби за поїздку на ЧС завдяки вигаданому пенальті – матч вимагають переграти
Вирішальний матч відбору на ЧС-2020 між Ганою та ПАР був зіпсований скандалом.
Збірна Гани мінімально перемогла та вийшла з групи у фінальний раунд відбору лише завдяки кращій різниці м'ячів.
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Найбільша проблема в тому, що ПАР програла через пенальті, якого не повинно було бути. Після подачі з кутового гравець Гани бездарно симулював, але арбітр призначив пенальті. Та й навіть під час виконання удару партнер Анде Айю вже стояв у штрафному.
Таке свавілля арбітрів неабияк обурило громадськість. Уболівальники вимагають Африканську конфедерацію втрутитися і щонайменше призначити перегравання.
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