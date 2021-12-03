В прошлом месяце африканский континент всколыхнули два футбольных скандала, из-за чего ЮАР и Бенин подавали апелляции в ФИФА. Их рассмотрели.

Сборная Ганы со скандалом с выдуманным пенальти победила ЮАР и вышла в финальный раунд отбора ЧМ-2022. Представители Южно-Африканской Республики позже подали апелляцию по поводу действий арбитра.

ЧМ-2022: список участников финальной части

"Бафана-Бафана" заявляли, что их "ограбили", и обвинили Гану в проведении договорных матчах, манипулировании результатом, включая коррупцию и взяточничество. Но апелляция ЮАР была признана неприемлемой, сообщает AP News .

Второй скандал случился в матче между ДР Конго и Бенином . Команда Эктора Купера победила, но сам наставник конголезцев осуществил 4 замены в 4 окна (разрешается 5 замен, но только в 3 окна). Бенин подал протест, но его тоже отклонили. Следовательно, коллектив не квалифицировался в финальный раунд.

Обе команды еще могут обжаловать решение, но сейчас и Гана, и ДР Конго будут участвовать в январской африканской жеребьевке плей-офф отбора к ЧМ-2022.