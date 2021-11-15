Збірна ДР Конго може завершити боротьбу за вихід на Мундіаль, попри першу сходинку у групі.

ДР Конго обіграла Бенін (2:0) і забронювала собі першу сходинку у групі відбору до ЧС-2022. Варто відзначити, що один із голів забив екс-легіонер Динамо Дьємерсі Мбокані.

Мбокані забив переможний гол і допоміг ДР Конго вийти у вирішальний раунд відбору на ЧС-2022

Проте неуважність досвідченого тренера конголезців Ектора Купера може розбити мрії його команди про Мундіаль, повідомляє журналіст Валід Зіані у Twitter. Господарі порушили регламент, здійснивши 4 заміни у 4 вікна (за правилами, дозволяється 5 замін, але лише у 3 вікна).

Збірна Беніну вже поскаржилась на дії суперника, і, ймовірно, ДР Конго отримає технічну поразку, яка позбавить їх першого місця.

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