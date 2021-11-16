"Футбол 24" стежить за кваліфікацією на Мундіаль у Катарі. Хто вже вийшов на чемпіонат світу-2022 – читайте в цій новині.

Мундіаль у Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір збиратиме одразу 48 найкращих команд світу. Водночас ЧС-2022 – перший, який буде проведений не влітку, а у листопаді-грудні. Фінальна стадія стартує 21 листопада і триватиме до 18 грудня. Жеребкування групового турніру заплановане на квітень.

ЧС-2026 на 48 учасників. Яким він буде?

У 2022-му будуть зіграні стикові матчі. Зокрема, у Європі за 3 путівки поборються одразу 12 команд. П'ята команда Південної Америки, а також по одному представнику Океанії, Азії та Північної/Центральної Америки зіграють міжконтинентальний плей-офф.

Станом на 16 листопада відомі вже 11 національних збірних, які зіграють на ЧС-2022.

Список учасників чемпіонату світу-2022 (оновлюється)

Європа/UEFA (всього – 13 команд)

Вийшли на ЧС:

Німеччина

Данія

Англія

Швейцарія

Франція

Бельгія

Хорватія

Сербія

Іспанія

Африка/CAF (всього – 5 команд)

Кваліфікація триває.

Південна Америка/CONMEBOL (всього – 4 або 5 команд).

Вийшли на ЧС:

Бразилія

Азія/AFC (всього – 4 або 5 команд плюс Катар на правах господаря).

Вийшли на ЧС:

Катар (господар турніру).

Північна та Центральна Америка/CONCACAF (всього – 3 або 4 команди)

Кваліфікація триває.

Океанія/OFC (всього – 0 або 1 команда).

Кваліфікація триває.