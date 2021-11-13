Чемпіонат світу-2022, відбір. 9 тур

Група E

Бельгія – Естонія – 3:1

Голи: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т. Азар, 74 – Сорга, 70

Уельс – Білорусь – 5:1

Голи: Ремзі, 3, 50 (пен), Вільямс, 20, Девіс, 77, Робертс, 90 – Концевой, 87

Група G

Чорногорія – Нідерланди – 2:2

Голи: Вукотіч, 82, Вуйновіч, 86 – Депай, 25 (пен), 54

У групі E Бельгія у випадку перемоги над Естонією гарантувала собі путівку на Мундіаль. Більше того, команду Роберто Мартінеса влаштовував будь-який результат, якщо Уельс у паралельному матчі не вигравав у Білорусі. "Дияволи" забили вже на 11-й хвилині – автором гола став Крістіан Бентеке, який спрямував м'яч у сітку порожніх воріт після помилки кіпера. Цей гол став єдиним до перерви, а в дебюті другого тайму бельгійці відзначилися ще раз. Влучний удар в активі Карраско. Естонці навіть змогли скоротити відставання, але це було останнє, на що спромоглися гості – майже одразу Торган Азар зняв усі питання. Бельгія їде на чемпіонат світу, гарантувавши собі перше місце за тур до фінішу. Естонія завершить кваліфікацію 4-ю.

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Уельс веде боротьбу з Чехією за місце в плей-офф, а перемога над Білорусією виводила валлійців на друге місце. Цей матч став для Гарета Бейла 100-м за національну команду, а господарі швидко відкрили рахунок – вже на 3-й хвилині відзначився Аарон Ремзі, добивши м'яч у сітку після того, як Чернік відбив удар перед собою. Зовсім скоро "дракони" забили вдруге – Вільямс скористався пасом ювіляра Бейла. І знову вкрай невдало зіграв кіпер білорусів, який пропустив не найскладніший удар у ближній кут.

По перерві Ремзі оформив дубль, реалізувавши пенальті. Цей гол зняв всі питання щодо переможця, але на цьому валлійці не зупинилися, продовжуючи покращувати різницю голів, яка може мати значення в останньому турі. Щоправда, один гол білоруси таки забили. Уельс набрав 14 очок, а завершить відбір матчем з Бельгією. Нічия гарантує "драконам" путівку в плей-офф. Чехи, які відстають на 3 пункти, повинні обігрувати Естонію та сподіватися на команду Мартінеса.

Нідерланди – лідер групи G – забезпечували собі перше місце в разі тріумфу над невмотивованою Чорногорією, яка завершить відбір на 4-й позиції. "Ораньє" відзначилися в середині першого тайму – Депай реалізував 11-метровий. Більше голів до перерви не було, а в другому таймі Мемфіс оформив дубль ударом п'ятою. Здавалося, перемога, як і путівка на ЧС, в кишені у Нідерландів, але "ораньє" примудрилися пропустити двічі на останніх хвилинах. 2:2 – сенсація в Подгориці дарує інтригу в групі. Нідерланди перед останнім туром мають 20 очок і приймуть вдома Норвегію. Турки та норвежці мають по 18 балів – команда ван Гала у випадку поразки ризикує пролетіти повз чемпіонат світу!.

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