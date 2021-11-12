Рік 2021-й – винятково жорстокий до наших головних команд. Що клуби, що національна збірна вкрай рідко святкують перемоги. І навіть 36 ударів по воротах посередньої Болгарії виявилося замало для локального успіху, який укріпив би впевненість підопічних Петракова перед розв'язкою у Боснії.

Україна – Болгарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Що кажуть експерти?

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Журналістка Zaxid.net Анна Журба постраждала від прикрої нереалізації "синьо-жовтих".

Ведучий радіопрограми "Гра в пас" Святослав Драбчук лаконічно підсумував одеське видовище словами легендарного капітана Шахтаря. І отримав слушне доповнення.

Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк також тримав кулаки за динамівського бомбардира.

Скауту Алексу Великих ще після першого тайму все стало зрозуміло. "Кому молитися?!"

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло пише прямим текстом: "Щось пороблено".

У коментарі до Заховайла прийшов Віталій Самойлов, півзахисник київського Динамо 90-х, який пригадав цікавий випадок.

Справді, потрібні нестандартні рішення. Адже навіть чудодійна традиція імені Степаненка вчора вперше не спрацювала, доповідає архіваріус Артур Валерко.

Поет, публіцист і перекладач Андрій Бондар – дуже влучний у дефініціях.

Експерт ТК Футбол Євген Кузьменко – про ключове завдання команди Петракова в атаці.

Артур Киселевський, автор Telegram-каналу "Біло-Синій", ставить діагноз.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко попереджає: Петраков грається з вогнем.

А ось журналіст і коментатор FootballHub Олександр Золотогорський заряджає на позитив. Чекати залишилося недовго.

Україна не дотиснула Болгарію в матчі з 3 скасованими голами і фантастичним нефартом – 36 ударів було мало