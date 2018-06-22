ЧС-2018: побиття Неймара, падіння великих фаворитів і бажання народити від режисера, який зупинив Мессі

Чемпіонат світу 2018 після 1 туру показує, що старі претенденти на золото вже не такі актуальні, як раніше. Усі фаворити зіграли свої матчі, і "Футбол 24" розчарований їх грою.

З фаворитів перемогли лише Франція та Англія

Але також не переконали. Ні, вийти в 1/8 чи навіть у чвертьфінал їм цілком до снаги, але що далі? Франція за 3 очки має подякувати ФІФА, яка наважилась ввести всі ці VAR та технології визначення гола на Чемпіонаті світу. Проти посередньої Австралії команда Дешама видала тільки декілька непоганих атак на старті, а потім була темрява.

ЧС-2018 Туніс – Англія: непереконлива перемога імені Харрі Кейна

Англія перемагала Туніс доволі впевнено і заслужено, поки не пропустила лівий гол з пенальті. Африканці і мріяти не могли про взяття воріт, але Кайл Волкер вирішив внести зайву інтригу, зарядивши ліктем супернику, який і не дістався би м'яча. Щось схоже трапилось у французів, де Умтіті зіграв рукою, уявивши себе баскетболістом. Після гри захисник Барселони пожартує сам над собою та опублікує самоіронічний мем.

Так ось, англійці дотиснули суперника завдяки генію Кейна, але дуже вже довго не могли навіть підступитись до воріт Тунісу, коли щось пішло не так. Такий могутній перший тайм, і повна відсутність моментів по перерві. Маленьке виправдання – непризначені пенальті за фоли проти Кейна. Зате підсумок такий, що вже в матчі з Панамою англійці оформлять вихід у плей-офф.

Жах і побиття Аргентини та Бразилії

Команди з Південної Америки показали всю свою вразливість. Якщо у вас більш-менш добротна команда, здатна продукувати якісні автобуси, і ви свідомо граєте безжально жорстко, то вся магія Мессі та Неймара розвіюється. І для бразильця, і особливо для аргентинця це турнір великих надій. Ніхто з них ніколи не ставав ані чемпіоном світу, ані бодай найкращим бомбардиром Мундіалю. І після першого туру нічого не говорити за зміни в цьому питанні.

83% ігрового часу ходив пішки: Ісландія знешкодила Мессі, але Роналду після такого виграв Євро

Аргентина замерзла в льодяних обіймах Ісландії, а Мессі зупинив справжній режисер. Голкіпер збірної Ісландії Ханнес Халлдорссон виступає за скромний данський Рандерс, але більш відомий тим, що знімає різні круті відосики. Ось як футбольно спрямована реклама Кока-Коли, яка вийшла з прицілом на Ісландію перед самісіньким ЧС-2018.

За те, що відбив пенальті від Лео, 34-річному голкіперу бажають поставити пам'ятник на батьківщині. Єдина проблема – поки не визначились з місцем. А ще Халлдорссона хоче бачити батьком своїх дітей ледь не кожна ісландка. Ті ж, які вже вагітні, хотіли б бачити його хресним батьком. "Дивлячись поглядом вікінга в очі самому Мессі, довів всю країну до ейфорії. Наш новий герой", – розсипаються у компліментах коментатори ісландського телеканалу. Для Ісландії це був великий день, про який вони знімуть фільм. І ми вже навіть здогадуємось, хто стане його режисером. Ейфорія ейфорією, але Ісландія вийде в 1/8 лише в тому випадку, якщо Аргентина провалиться і проти Хорватії та Нігерії. Дуже вже сильне враження справляє команда Даліча, Віди і Піваріча. А ось аргентинцям потрібно конче щось міняти, бо ніякого прогресу порівняно з матчами відбору не видно. Кажуть, Мессі вже натякнув Сампаолі, що було б непогано замінити безпорадних Білью, Ді Марію і Месу на більш непередбачуваних Банегу, Павона та Дибалу. Що ж до Бразилії, то команда Тіте також відверто розчарвала. Можливо, навіть більше, ніж аргентинці. Адже у дроворубів-партнерів Мессі віри було мало. А ось феєрична в атаці та надійна в захисті Бразилія не підтвердила жодного свого статусу. Як і французи, селесао увімкнулись на деякий час у першому таймі, а потім зникли безвісти. Виправдання є і тут. Неймара били настільки безжально, що він став найбільшо жертвою мундіалів за останні 20 років. Після гри виникла паніка, чи форвард ПСЖ не отримав рецидиву травми, через яку в нього навіть з'явився страх виходити на поле. Ней все ж відновився, а це був простий забій. Хибна тривога? Та ні, страх нікуди не дівся, а швейцарці показали, як можна не зовсім гарно, але ефективно ліквідовувати козирі технічних бразильців і особливо Неймара. Тут відразу згадується матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів Рома – Шахтар, в якому латиноамериканським зіркам донецького клубу зі старту показали жорсткий прийом, і вони знітились, почали інстинктивно уникати жорсткої боротьби. Король голий? Багато хто досі відмовляється в це вірити, але неповторна Німеччина значно збільшила свої шанси на виліт з групи. Машина Льова буксувала в товариських матчах, але це не показник. А ось провальний старт не стільки за результатом, а скільки за грою, змушує по-справжньому понервувати. Якщо Швеція встоїть в очній зустрічі, то зможе розписати нічию з Мексикою, яка викине Бундестім з турніру. Фантастика? Може, й справді один матч не показник, але чинні чемпіони світу на 2-х попередніх мундіалях не могли вийти з групи (Італія у 2010-му та Іспанія у 2014-му). Німецьке ТБ настільки вірило у Німеччину, що ZDF уже на 19-й секунді висвітлив рахунок 3:0 Іспанія і Португалія на рівних, але з нюансами Нічия у піренейському дербі цілком закономірний результат, однак найфеєричніший матч 1 туру ЧС-2018 був не таким рівним, як могло б здаватися. Португалію традиційно витягнув Кріштіану Роналду (якби партнери не були такими тугими, можна було б і виграти), але йому допоміг Давід Де Хеа. Єрро у своєму воротареві не сумнівається і після гола, подарованого португальцям. Зрештою, у цій групі такі суперники, що можна собі дозволити експерименти, ляпи та що завгодно. Роналду в Португалії і збалансована команда в Іспанії далеко довести мають.

Темні конячки, які переконали більше за грандів

Уругвай зіграв свій класичний футбол. Те, що команда Табареса виграла на останніх секундах, ні про що погане не говорить. По-перше, диво-матч видав голкіпер суперника. По-друге, Єгипет показав себе класно організованою командою і без Салаха. По-третє, Луїс Суарес зіграв один з найгірших матчів у кар'єрі. А ось те, що Уругвай може покластись на техніку і чуття Кавані, стандарти та захисну міць Годіна з Хіменесом, тільки підтвердилось.

Мексика показала величний футбол, але ще цілком може й з групи не вийти. Річ у тім, що команда Осоріо геніально розібрала Німеччину та зіграла на контрах, в які завжди першими виривались Вела і Чічаріто, а інші масово підтримували. Проти Швеції і Південної Кореї має бути інакший, в'язкий футбол. І все ж за свою стартову гру проти чинного чемпіона "Ель Трі" заслужили вважатись прихованим претендентом на фінал. У цієї команди є все для того, щоб зайти далеко за сприятливого збігу обставин. Ну, а чемпіонами серед фанатів "ацтеки", схоже, стали вже.

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Бельгія і Хорватія справили враження найбільш впевнених серед європейських команд на фоні аутсайдерів своїх груп. Це ті команди, які давно мріють про великі досягнення. Склад ніби й дозволяє, але то тренер не той попадеться, то гравці раптово забувають, що вміють грати у футбол. Ці збірні уже давно не середнячки, але пробитись в елітну групу ще не виходить. Хоча вони як мінімум могли б претендувати на фінал завдяки своїй солідності, але за першим матчем робити висновки не будемо. Нинішня Нігерія і дебютанти з Панами – не показові суперники.