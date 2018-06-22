ЧС-2018 Туніс – Англія: непереконлива перемога імені Харрі Кейна

Підопічні Гарета Саутгейта у важкому матчі зломили супротив збірної Тунісу завдяки дублю свого капітана.

Англійці розпочали матч потужно та без розгойдування: вже протягом перших чотирьох хвилин могли забивати Лінгард, Тріпп’єр та Стерлінг, але якщо удар першого заблокував захисник збірної Тунісу, то двоє останніх не змогли влучити у ворота. А вже на 12-й хвилині на "сцену" вийшов капітан англійців Харрі Кейн, який після удару Стоунза та сейву Хассена головою добив м'яч у ворота збірної Тунісу.

Туніс – Англія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Туніс зміг пару разів "огризнутися" і дуже небезпечно пробивав Сассі, проте в ворота не влучив. Англійці відповіли пострілом головою Макгуайра в ближній кут після подачі зі штрафного, але голкіпер збірної Тунісу впорався з ударом захисника збірної Англії.

На 33-й хвилині збірна Тунісу після фолу Уокера заробила пенальті, який чітко реалізував Фержані Сассі, пробивши в лівий від себе кут прямісінько під стійку. У англійців до перерви ще декілька моментів мав Лінгард, в одному з яких хавбек МЮ вже прокинув м'яч повз Хассена, але влучив у стійку.

Харрі Кейн щойно відкрив рахунок в матчі

У другій половині гри англійці взяли м'яч під свій контроль та пішли вперед великими силами. Головою на старті тайму пробивав Стоунз після подачі кутового, але після того моменту підопічні Саутгейта не створювали нічого практично протягом 20 хвилин, до небезпечного але неточного удару Тріпп'єра зі штрафного. Чітко грала оборона африканської збірної, а англійцям не вистачало винахідливості в атаці.

Англія – Туніс: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Саутгейт зробив заміну, випустивши Решфорда замість Стерлінга для підсилення атаки. Вихід Маркуса трохи додав свіжості англійцям, проте особливо нічого не змінив. На 79-й хвилині збірна Англії заробила право на дуже перспективний штрафний, але Ешлі Янг пробив вище воріт. Більше підопічні Саутгейта майже нічого не створили і все йшло до закономірної нічиєї, але рятівником країни знову став Харрі Кейн, який в компенсований арбітром час ударом головою "розстріляв" ворота збірної Тунісу та приніс своїй збірній перемогу.

Легке розчарування для англійських фанатів

Вболівальники збірної Англії очікували побачити на полі надпотужну команду, що має знищувати суперників калібру збірної Тунісу, але не так сталося, як гадалося. Підопічні Саутгейта моментами непогано атакували, особливо це стосується самого старту гри, але після першого голу Кейна трохи заспокоїлися. Коли Сассі зрівняв рахунок, англійці мали б зібратися, але "трьом левам" не вдавалося не те щоб підібрати ключі до воріт Хассена, а хоча б створити по-справжньому небезпечний момент. Фактично, до другого голу Кейна цих моментів особливо то й не було.

З такою грою збірна Англії має обігрувати Панаму, але с бельгійцями у "трьох левів" гарантовано будуть проблеми. Хоча підопічні Роберто Мартінеса точно не будуть "закриватися" так, як це робила збірна Тунісу, отже, у англійців з’явиться більше простору для контратак і всіх нас може очікувати досить "веселий" футбол у виконанні фаворитів групи. Втім, зараз Гарету Саутгейту слід добряче подумати над тим, що було зроблено не так, і подякувати своєму капітану.

Збірна Тунісу ледь не стрибнула вище своїх можливостей

Африканська збірна просто жахливо розпочала матч та ледь не була покарана за відсутність необхідної концентрації. Англія мала три нагоди забити вже впродовж стартових чотирьох хвилин, проте згодом Туніс все ж зміг зібратися і дати справжній бій грізному супернику. Це стосується не тільки того, що рахунок 1:1 тримався до 90+1 хвилини.

Сассі зрівнює рахунок в матчі

Туніські футболісти грали просто з неймовірною самовіддачею та ледь не стали творцями гучної сенсації у групі G. Хотілося б також відзначити й те, що періодично збірна Тунісу дуже якісно виходила з-під щільного пресингу англійців. Лише могутній Харрі Кейн схилив шальки терезів на корить збірної Англії в цьому протистоянні.

Англія – Туніс: післяматчева прес-конференція Набіля Маалула

Чергове неоднозначне суддівство, якому VAR не помічник

Суддівство колумбійського рефері Ролдана Вілмара залишило по собі багато запитань. Двічі захисники збірної Тунісу грали не за правилами у штрафному проти Харрі Кейна, і обидва рази суддівська бригада абсолютно проігнорувала ці моменти та не скористувалася відеоповторами. Виходить, що можна скільки завгодно відстоювати ідеї впровадження VAR, але звичайна помилка головного арбітра, який вирішить для себе, що момент не потребує додаткового відеоперегляду, залишає поняття "людського фактора" у футболі.

Гравець матчу – Харрі Кейн

Капітан англійської національної команди вкотре довів, що він є топ-гравцем, що здатен вирішувати долю поєдинку самотужки. Кейн – це заправський центрфорвард, "машина" для забивання голів, футболіст з приголомшливим гольовим чуттям. Він завжди знає, де треба опинитися для того, щоб відправити м’яч у ворота. Уейн Руні може бути спокійним, адже він має гідного спадкоємця у лавах національної збірної.

Харрі Кейн робить дубль та вириває перемогу для своєї збірної

Мабуть, зараз Кейн є найсильнішим в світі класичним центрфорвардом. В нього майже немає слабких місць, він однаково сильно грає як ногами, так і головою. А коли у такого гравця ще й сильний характер, то не дивно, що він рано чи пізно стає капітаном. У випадку з Харрі це сталося досить рано, та й взагалі, мало хто в його віці носив капітанську пов’язку в збірній Англії. Хочеться вірити, що це лише початок гольової феєрії від Кейна на цьому чемпіонаті світу.

Туніс – Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Англія слідом за Бельгією робить крок на зустріч 1/8 фіналу

Англійці не змогли виграти настільки впевнено, як це зробила Бельгія, проте також мають в своєму активі 3 очки. Вже в наступному турі обидві збірні можуть оформити вихід до плей-офф, а потім в очній зустрічі визначити переможця групи. Хоча Англія продемонструвала, що певна недооцінка суперника може дорого коштувати, і навіть Панама, вірогідно, до останнього буде битися за честь своєї країни.

ЧС-2018, група G, 1 тур

Туніс – Англія – 1:2

Голи: Сассі, 34 (з пенальті) – Кейн, 12, 90+1