83% ігрового часу ходив пішки: Ісландія знешкодила Мессі, але Роналду після такого виграв Євро

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зіштовхнувся з непробивним муром у вигляді збірної Ісландії у дебютному матчі на чемпіонаті світу 2018.

"Вікінги" зробили усе можливе та неможливе, щоб найкращий футболіст світу почувався самотнім та розгубленим на арені "Спартак". Щоразу, коли Мессі отримував м'яч та підіймав голову, він не бачив перед собою вільного простору. Лео був заблокованим ісландськими вояками, які не давали йому багато часу на роздуми. Щонайменше три гравці завжди контролювали зірку Аргентини з усіх боків. Мессі класно відрізали від партнерів, а пройти самотужки ісландський мур навіть йому виявилось не під силу.

ЧС-2018 Аргентина – Ісландія: провал Мессі, дивні рішення Сампаолі та характер "вікінгів"

Lionel Messi's #WorldCup game by vs. #ISL:



115 touches

84.5% pass accuracy

71 passes

60 passes completed

11 shots

9 take-ons

7 times dispossessed

4 fouls won

3 shots on target

3 chances created

1 penalty miss pic.twitter.com/QsyNXjcrCG