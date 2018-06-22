83% ігрового часу ходив пішки: Ісландія знешкодила Мессі, але Роналду після такого виграв Євро

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зіштовхнувся з непробивним муром у вигляді збірної Ісландії у дебютному матчі на чемпіонаті світу 2018.

"Вікінги" зробили усе можливе та неможливе, щоб найкращий футболіст світу почувався самотнім та розгубленим на арені "Спартак". Щоразу, коли Мессі отримував м'яч та підіймав голову, він не бачив перед собою вільного простору. Лео був заблокованим ісландськими вояками, які не давали йому багато часу на роздуми. Щонайменше три гравці завжди контролювали зірку Аргентини з усіх боків. Мессі класно відрізали від партнерів, а пройти самотужки ісландський мур навіть йому виявилось не під силу.

ЧС-2018 Аргентина – Ісландія: провал Мессі, дивні рішення Сампаолі та характер "вікінгів"

Lionel Messi's #WorldCup game by vs. #ISL:



115 touches

84.5% pass accuracy

71 passes

60 passes completed

11 shots

9 take-ons

7 times dispossessed

4 fouls won

3 shots on target

3 chances created

1 penalty miss pic.twitter.com/QsyNXjcrCG — Squawka Football (@Squawka) 16 червня 2018 р.

Ісландія так грамотно блокувала Мессі, що 83% ігрового часу він стояв або ходив пішки. За цей період Лео розвивав максимальну швидкість до 7 км/год. Попри те, що Мессі переважно рухався перед штрафним майданчиком Ісландії, він доволі рідко міг комбінувати з наконечником атак Аргентини Серхіо Агуеро, якому віддав за матч лише 10 передач. Показово, що Мессі більше контактував з опорним Хавбеком Хав'єром Маскерано та правим латералем Едуардо Сальвіо. Ді Марія також був повністю відрізаний ісландцями від капітана "альбіселестес", якому майже не дозволяли рухатись вздовж карного.

Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

За весь матч Мессі віддав своїм партнерам всього 60 точних пасів, оскільки ісландці накривали зірку одразу після прийому м'яча. Для прикладу, Маскерано зупинився на позначці у 138 вдалих передач. Цікаво, що підопічним Гадльгрімссона навіть не довелось багато фолити проти Ліонеля. Не за правилами вони зупинили 30-річного аргентинця лише 3 рази, продемонструвавши усьому світу, що навіть такого генія можна нейтралізувати завдяки компактній грі, грамотній підстраховці та неймовірній самовіддачі.

Щільна концентрація гравців збірної Ісландії на 20-му метрі від власних воріт не дозволяла Мессі ні обігрувати, ні комбінувати з партнерами. Один з симптомів такої гри "вікінгів" – кілометраж Мессі, який набігав лише 7,6 км за матч.

Як Мессі відреагував на нічию у матчі Аргентина – Ісландія – розпач і безсилля

Але попри усі свої проблеми Лео примудрився завдати 11 (!) ударів у бік воріт збірної Ісландії, тричі влучивши у рамку (включно з нереалізованим пенальті). Стільки на чемпіонатах світу не пробивав за матч жоден футболіст. Принаймні з 1966 року, відколи портал Opta почав рахувати статистику турнірів, такі "дикі" цифри до сих пір були невідомі. Щось схоже виконав Луїджі Ріва у далекому 1970-му проти Гаїті (10 ударів), але, як і Лео, він не зумів забити бодай один гол.

Курйозно, але одвічний конкурент Мессі в сучасному футболі Кріштіану Роналду також не зумів повалити ісландський мур на Євро-2016. Зірковий португалець 10 разів безуспішно пробивав по воротах "вікінгів" у матчі першого туру групового етапу. Як і Аргентина, Португалія тоді розписала з Ісландією результативну нічию (1:1), а згодом виграла турнір. І це лише єдиний привід для Мессі залишатись оптимістом перед іграми проти Хорватії та Нігерії.