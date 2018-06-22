ЧМ-2018: избиение Неймара, падение крупных фаворитов и желание родить от режиссера, остановившего Месси

Чемпионат мира 2018 после 1 тура показывает, что старые претенденты на золото уже не так актуальны, как раньше. Все фавориты сыграли свои матчи, и "Футбол 24" разочарован их игрой.

Из фаворитов победили лишь Франция да Англия

Но также не убедили. Нет, выйти в 1/8 или даже в четвертьфинал им вполне по силам, но что дальше? Франция за 3 очка должна поблагодарить ФИФА, которая решилась ввести все эти VAR и технологии определения гола на Чемпионате мира. Против посредственной Австралии команда Дешама выдала только несколько неплохих атак на старте, а затем настал мрак.

ЧМ-2018 Тунис – Англия: неубедительная победа имени Харри Кейна

Англия побеждала Тунис достаточно уверенно и заслуженно, пока не пропустила левый гол с пенальти. Африканцы и мечтать не могли о взятии ворот, но Кайл Уолкер решил внести лишнюю интригу, зарядив локтем сопернику, который и не добрался бы мяч. Нечто похожее случилось у французов, где Умтити сыграл рукой, вообразив себя баскетолистом. После игры защитник Барселоны пошутит сам над собой и опубликует самоироничный мэм.

Так вот, англичане дожали соперника благодаря гению Кейна, но очень уж долго не могли даже подступиться к воротам Туниса, когда что-то пошло не так. Такой мощный первый тайм, и полное отсутствие моментов после перерыва. Маленькое оправдание – неназначенные пенальти за фолы против Кейна. Зато итог таков, что уже в матче с Панамой англичане оформят выход в плей-офф.

Ужас и избиения Аргентины и Бразилии

Команды из Южной Америки показали всю свою уязвимость. Если у вас более-менее добротная команда, способная производить качественные автобусы, и вы сознательно играете безжалостно жестко, то вся магия Месси и Неймара развеивается. И для бразильца, и особенно для аргентинца это турнир больших надежд. Никто из них никогда не становился ни чемпионом мира, ни хотя бы лучшим бомбардиром Мундиаля. И после первого тура ничего не говорит в пользу изменений в этом вопросе.

83% матча ходил пешком: Исландия остановила Месси, но Роналду после такого выиграл Евро

Аргентина замерзла в ледяных объятиях Исландии, а Месси остановил настоящий режиссер. Голкипер сборной Исландии Ханнес Халлдорссон выступает за скромный датский Рандерс, но более известен тем, что снимает различные крутые видосики. Вот как например футбольно направленная реклама Кока-Колы, которая вышла с прицелом на Исландию перед самым ЧМ-2018.

За то, что отбил пенальти от Лео, 34-летнему голкиперу хотят поставить памятник на родине. Единственная проблема – пока не определились с местом. А еще Халлдорссона желает видеть отцом своих детей чуть ли не каждая исландка. Те же, которые уже беременны, хотели бы видеть его крестным отцом. "Глядя взглядом викинга в глаза самому Месси довел всю страну до состояния эйфории. Наш новый герой", – рассыпаются в комплиментах комментаторы исландского телеканала. Для Исландии это был великий день, о котором они снимут фильм. И мы уже даже догадываемся, кто станет его режиссером. Эйфория эйфорией, но Исландия выйдет в 1/8 только в том случае, если Аргентина провалится и против Хорватии и Нигерии. Очень уж сильное впечатление производит команда Далича, Виды и Пиварича. А вот аргентинцам нужно кровь из носу что-то менять, потому что никакого прогресса по сравнению с матчами отбора не видно. Говорят, Месси уже намекнул Сампаоли, что было бы неплохо заменить беспомощных Билью, Ди Марию и Месу на более непредсказуемым Банегу, Павона и Дибалу. Что касается Бразилии, то команда Тите также откровенно розчарвала. Возможно, даже больше, чем аргентинцы. Ведь в дровосеков-партнеров Месси веры было мало. А вот феерическая в атаке и надежная в защите Бразилия не подтвердила ни одного своего статуса. Как и французы, селесао включились на некоторое время в первом тайме, а потом пропали без вести. Оправдание есть и здесь. Неймара били настолько безжалостно, что он стал самой большой жертвой мундиалей за последние 20 лет. После игры возникла паника, не случился ли у форварда ПСЖ рецидив травмы, из-за которой у него даже появился страх выходить на поле. Ней все же восстановился, а это был простой ушиб. Ложная тревога? Нет, страх никуда не делся, а швейцарцы показали, как можно не совсем хорошо, но эффективно ликвидировать козыри техничных бразильцев и особенно Неймара. Здесь сразу вспоминается матч 1/8 Лиги чемпионов Рома – Шахтер, в котором латиноамериканским звездам донецкого клуба со старта показали жесткий прием, и они стушевались, стали инстинктивно избегать жесткой борьбы.

Король голый? Многие до сих пор отказываются в это верить, но неповторимая Германия значительно увеличила свои шансы на вылет из группы. Машина Лева буксовала в товарищеских матчах, но это не показатель. А вот провальный старт не столько по результату, а сколько по игре, заставляет по-настоящему занервничать. Если Швеция устоит в очной встрече, то сможет расписать ничью с Мексикой, которая выбросит Бундестим из турнира. Фантастика? Может, действительно один матч не показатель, но действующие чемпионы мира на 2-х предыдущих мундиалях не могли выйти из группы (Италия в 2010-м и Испания в 2014-м). Немецкое ТВ настолько верило в Германию, что ZDF уже на 19-й секунде выдал счет 3:0 Испания и Португалия на равных, но с нюансами Ничья в пиренейском дерби вполне закономерный результат, однако феерический матч 1 тура ЧМ-2018 был не таким ровным, как могло бы показаться. Португалию традиционно вытащил Криштиану Роналду (если партнеры не были бы такими тугими, можно было бы и выиграть), но ему помог Давид Де Хеа. Впрочем Йерро в своем вратаре не сомневается и после гола, подаренного португальцам. В конце концов, в этой группе такие соперники, что можно себе позволить эксперименты, ляпы да что угодно. Роналду у Португалии и сбалансированная команда в Испании далеко дожны довести. Темные лошадки, которые убедили больше грандов Уругвай сыграл свой классический футбол. То, что команда Табареса выиграла на последних секундах, ни о чем плохом не говорит. Во-первых, чудо-матч выдал голкипер соперника. Во-вторых, Египет показал себя классно организованной командой и без Салаха. В-третьих, Луис Суарес сыграл один из худших матчей в карьере. А вот то, что Уругвай может положиться на технику и чутье Кавани, стандарты и защитную мощь Година с Хименесом, только подтвердилось.

Мексика показала величественный футбол, но все еще вполне может и из группы не выйти. Дело в том, что команда Осорио гениально разобрала Германию и сыграла на контрах, в которые всегда первыми вырывались Вела и Чичарито, а другие массово поддерживали. Против Швеции и Южной Кореи должен быть иной, вязкий футбол. И все же за свою стартовую игру против действующего чемпиона "Эль Три" заслужили считаться скрытым претендентом на финал. У этой команды есть все для того, чтобы зайти далеко при благоприятном стечении обстоятельств. Ну, а чемпионами среди фанатов "ацтеки", похоже, стали уже.

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Бельгия и Хорватия произвели впечатление наиболее уверенных среди европейских команд на фоне аутсайдеров своих групп. Это те команды, которые давно мечтают о больших достижениях. Состав будто и позволяет, но то тренер не тот попадется, то игроки внезапно забывают, что умеют играть в футбол. Эти сборные уже давно не середнячки, но пробиться в элитную группу еще не получается. Хотя они как минимум могли бы претендовать на финал благодаря своей солидности, но по первому матчем делать выводы не будем. Нынешняя Нигерия и дебютанты из Панамы – не показательны соперники.